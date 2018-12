César Villanueva sobre ministro Morán: "No va a haber finalmente una censura"

La moción de interpelación presentada el último miércoles contra el ministro del Interior, Carlos Morán, trae nuevamente a la coyuntura el tema del supuesto 'chuponeo' realizado por parte de agentes de inteligencia contra el expresidente Alan García.

Sobre este aspecto, sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aclaró a través de una entrevista en Exitosa que confía en el hecho de que no haya una censura. "No va a haber finalmente una censura. Hay un paso de interpelación, es un derecho del Congreso. Nosotros tenemos (...) que acudir cuantas veces sea necesario y dar las explicaciones que sean convenientes, pero no creo que se llegue a la censura", detalló.

En relación a las preguntas absueltas por Carlos Morán Soto en la última citación a la que acudió ante la sesión conjunta de las comisiones de Defensa e Inteligencia en el Congreso, Villanueva reveló que "ha dado las explicaciones correspondientes" y que "ha tenido la transparencia de solicitar la participación del Ministerio Público".

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial comentó que "estamos respaldando plenamente al ministro Carlos Morán porque sabemos de su transparencia y obviamente yo, y el presidente Martín Vizcarra a la cabeza, podemos garantizar que no hay ninguna directiva política".

Cabe precisar que la iniciativa de la interpelación nació de los congresistas de Fuerza Popular y el APRA y, de aprobarse la moción, el ministro del Interior deberá responder un pliego de 20 preguntas. El caso surgió por un presunto chuponeo a la casa de Alan García luego de que se le denegara el asilo diplomático, pese a que Morán aclaró que solo tenían equipos de video para resguardar la seguridad del exmandatario.