Carlos Tubino: “Hoy aporto más al Perú porque soy reelegido” [VIDEO]

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, volvió a criticar la reforma constitucional sobre la no reelección de congresistas, la cual fue aprobada en el pasado referéndum. Para el fujimorista, la institucionalidad del Congreso ha sido dañada.

“Yo lo que digo es que todos tenemos algo que ver en el tema. La prensa por su puesto, debería cambiar el switch y no solo sacar lo negativo de una institución. Nosotros también tenemos que hacer un propósito de cambiar las cosas que no están bien”, explicó en RPP.

Además, el fujimorista precisó que gracias a la reelección de legisladores es mejor profesional que hace algunos años. Sin embargo, explicó que él no busca reelegirse y lo que quiere que todos tengan las mismas oportunidades.

“No porque yo quiera reelegirme, yo ni hablar. Si yo me analizo a mí mismo en mis dos primeros años de congresista, me pregunto ¿Era mejor de lo que era que cuando fui reelegido? yo digo no. Hoy yo aporto más al Perú porque soy reelegido, la verdad es que me da pena que otros no puedan vivir la experiencia que me ha tocado”, enfatizó.

En la víspera, Carlos Tubino también criticó la reforma y aseguró que todos los buenos legisladores merecen ser reelegidos.

“Lo que se ha votado ayer afecta a la institución, se ha afectado al Congreso de la República, porque el día de mañana viene un joven y hace una excelente labor, ¿Por qué no lo podemos reelegir? Los buenos congresistas deben ser reelegidos si el pueblo lo considera”, enfatizó.