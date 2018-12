Evo a la eternidad

La reciente habilitación de Evo Morales como candidato parece la más grotesca expresión de que en Bolivia no hay independencia de poderes. ¿Esto le importará al electorado boliviano, que históricamente lo ha apoyado?

La Constitución de Bolivia le impedía a Morales una nueva reelección y esta prohibición solo podía levantarla un referéndum. Luego de que perdiera la consulta con ese propósito, el Tribunal Constitucional dijo en diciembre del año pasado que sí podía reelegirse. Un fallo indignante, contrario a la Constitución y al voto popular. Es en base a esta sentencia que el Tribunal Supremo Electoral acaba de autorizar que Morales sea candidato. Dos de los seis vocales hicieron un voto disidente explicando que tenía que optarse entre la postura del Tribunal Constitucional y lo que definió el referéndum. Ambos vocales, Antonio Costa y Dunia Sandoval, dijeron que se inclinaban por darle más importancia al referéndum que a la sentencia. Pero los otros cuatro votaron a favor de la habilitación de Morales. Así, este tribunal dio otra muestra de que en Bolivia no existe independencia de poderes. Pero más de dos tercios de los votantes creen que su próxima candidatura es ilegal, y no creo que esta vez lo apoyen.

Existe la tendencia a considerar a Morales un autoritario más light que sus primos bolivarianos. ¿Qué lo diferencia de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Rafael Correa?

Hay pocas diferencias entre los cuatro. Quizás deberíamos dejar fuera de esa lista a Rafael Correa, quien finamente abandonó el poder, lo que es algo encomiable. Con los otros dos, Morales comparte las mismas ideas de eternización en el poder, represión sistemática, copamiento de las instituciones, etc. También los une su retórica antiimperialista y su enfoque económico estatista. Sin embargo, una diferencia que tiene Bolivia con Nicaragua y Venezuela es que ahora la oposición tiene un líder que puede ganar una elección a Morales. Aunque ha perdido una votación, la del referéndum de 2016, por primera vez perdería elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2019.

Y el ganador sería Carlos Mesa, el ex presidente.

Efectivamente. Las encuestas coinciden en señalar que Mesa ganaría una segunda vuelta y que Morales no tiene ya la fuerza suficiente para vencer en la primera. No puede ya aspirar a tener más del 50% de los votos ni tampoco a ganar con diez puntos de diferencia si no alcanza ese porcentaje. En ese escenario, no hay posibilidad de que Morales gane la segunda vuelta. Más aún, una encuesta del diario Página Siete señala que Mesa le puede ganar a Morales en primera vuelta. Un último sondeo establece que Mesa tiene 34% de respaldo, frente al 29% de Morales, más un 17% de indecisos y respaldos menores para otros candidatos. Esto es inédito. En casi 13 años de gobierno, en encuestas presidenciales, Morales siempre estaba a la cabeza y ganaba con amplio margen.

¿Por qué el crecimiento económico de Bolivia, que en parte explicó el apoyo a Morales, no sería ahora determinante en una elección?

El crecimiento boliviano ha sido importante y la economía sigue estando estable. Pero, en una muestra de politización de la sociedad boliviana, la gente ya no respalda al régimen. Según las encuestas, las mismas personas que dicen que su situación económica es buena están dispuestas a votar en contra suya. Tampoco los empresarios lo han respaldado en esta última década, pese a que el crecimiento y la estabilidad fueron importantes para ellos. Pero el Gobierno ha aumentado notoriamente las cargas sociales y Bolivia tiene uno de los peores sistemas impositivos del mundo.

¿Y este cambio de humor alcanzaría a los medios de comunicación, que claramente apoyan al gobierno?

La mayoría están cooptados a través de la enorme cantidad de publicidad oficial disponible, que produjo el cambio de su línea editorial. Otros medios son paraestatales: privados pero actuando como si fueran del Gobierno. Y finalmente existe un puñado de medios, sobre todo representados por los diarios de las ciudades principales, como El Deber de Santa Cruz, Los Tiempos de Cochabamba y Página Siete en La Paz, que son independientes y críticos. Esos diarios tienen portales de internet y redes sociales muy efectivos, con millones de personas ingresando en ellos cada día, y en eso se basa su influencia.

¿Qué consecuencias tendría en Bolivia la elección de Jair Bolsonaro?

Aunque no faltan sectores que piden un Bolsonaro en Bolivia, este discurso de ultraderecha no creo que tendría mucho apoyo. Lo relevante será el futuro del contrato de venta de gas a Brasil, que termina en 2019. Brasil, que es nuestro principal comprador, ha empezado a importarlo de Argentina y de ultramar. Bolsonaro no hará esfuerzos para seguir comprándole a Bolivia, lo que no es menor porque nuestra economía depende mucho del gas. Las empresas petroleras, que mantienen una buena relación con Morales porque la “nacionalización” del 2006 en realidad no las tocó, no invirtieron en nuevos campos. Y por lo tanto Bolivia no ha descubierto nuevos pozos y sus reservas son declinantes.

¿En qué medida la crisis del proyecto bolivariano toca a Evo Morales?

En la medida de que Evo es un presidente aislado internacionalmente. Las relaciones de Bolivia son muy pobres y conducidas de una manera poco profesional. Bolivia no tiene buenas relaciones con Argentina, con Chile, con Colombia, con Brasil, con Ecuador. Morales ha emitido mensajes de Twitter entrometiéndose en los asuntos internos de varios de esos países, dañando las relaciones. Así que, en el continente, los socios políticos reales que tiene Bolivia son Venezuela, Cuba y Nicaragua, y solo el primero es sudamericano.

De modo que, a su juicio, Morales ya no tiene chance y su ciclo político ha terminado. ¿Y se va a ir tan tranquilo, luego de perder la elección?

Aunque su buena imagen sigue siendo relativamente alta, ello no se traduce enteramente en su potencial de votación. Sin embargo, tiene otras armas para mantenerse. Al controlar todos los poderes, Morales podría intentar la convocatoria a una asamblea constituyente u otra triquiñuela para continuar, al estilo venezolano. Podría suspender los comicios, inhabilitar a Mesa, etc. O sea que, junto con el optimismo que tienen las fuerzas democráticas sobre la posibilidad de que Morales pierda una elección, existe el riesgo de que no entregue el poder y de que se mantenga por alguna vía dictatorial.

Pero, dígase lo que se diga, Morales no es corrupto. ¿O sí?

Surgen cada año numerosos escándalos de corrupción, que tocan a figuras del entorno de Morales. Es posible que el de Morales sea uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Bolivia. Pero no ha habido acusaciones directas contra el presidente. ❧