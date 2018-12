Feminicidios

Señor Director:

Si bien no existe un biotipo de asesino para los que cometen feminicidio, hay algunas señales que debemos tener en cuenta. La gran mayoría de asesinatos de este tipo se lleva a cabo por personas del entorno cercano. En estos casos de feminicidio, lo cometen las exparejas de las víctimas. Hay algunas constantes, la reacción violenta, el excesivo control que tiene sobre su víctima, imponiendo un control sobre ella (amistades, vestimenta, horarios, etc), existe un permanente maltrato psicológico y físico. Este círculo de violencia no se inicia de un momento a otro, casi siempre empieza con poca intensidad y se agrava con el tiempo. La víctima perdona esas actitudes por amor o miedo. Ante una situación enfermiza, lo recomendable es denunciar al agresor, comunicar el hecho a autoridades. Y como sociedad, debemos poner en evidencia al agresor.

César Ortiz Anderson

presidente de aprosec

Trabajadores en problemas

Señor Director:

Creí en las promesas del administrador de Industria Textil Piura S.A., el Ing. Luis Herrán Peralta, quien al presentar mi renuncia me dijo “que era un excelente trabajador y que la empresa aún requería de mis servicios”, asegurándome que me daría el incentivo económico y todos los beneficios. Nunca cumplió conmigo, ni con los trabajadores. El Grupo Romero actuó de forma inconsecuente con sus trabajadores, que llevamos más de 40 años de labores. En el 2013, a través de una OPA, vendió la empresa a un precio irrisorio (la acción común de S/ 1,00 la vende a S/ 0,02) al Grupo Axxion Asset Maganament SAC. Cómo una empresa cuyo 100% de capital social está valorizado en 56.8 millones sea vendida en S/ 1.1 millones. El Grupo Romero aseguró su capital sin importarle los trabajadores. Axxion es una empresa con un capital de apenas S/ 30 mil. Karl Reusche, su presidente ejecutivo, casi nunca llega a la empresa por “problemas de salud”. No se presenta ni a la Sunafil ni al Ministerio de Trabajo a responder las denuncias de sus empleadores. Nos debe una deuda de cerca de tres meses de sueldos atrasados, dos depósitos de CTS (mayo y noviembre 2018), tres meses de sueldo por suspensión temporal de labores, reconocido como irregular por el Ministerio de Trabajo; además del pago de las vacaciones. No tenemos quién cumpla nuestros derechos laborales. Somos más de 80 trabajadores que nos quedamos en el desamparo. Las promesas no se cumplen. La empresa ya vendió casi toda la maquinaria y terreno, quedándose sin respaldo.

Ricardo Benavente Sillupú

DNI 02639651

Mayor participación

Señor Director:

Terminado el referéndum, tenemos una oportunidad de refundar nuestra democracia,en donde se busque la paz, la justicia, el bienestar sin corrupción y con desarrollo sostenible. Es hora de que la sociedad civil participe en las decisiones trascendentales de la vida política nacional, a través de los colegios profesionales, los sindicatos, asociaciones, juntas vecinales, opinando a través de la prensa, también activando los partidos políticos democráticos, con acciones donde se debata la realidad nacional y se planteen soluciones a nuestros problemas. Finalmente, tenemos que elegir bien a nuestros representantes al Ejecutivo, Legislativo, gobiernos regionales y locales.

Martín Isla Medina

DNI 08207900