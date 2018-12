Villanueva: “No tendría una razón para renunciar mientras el presidente no lo mencione”

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva respondió las críticas de algunos congresistas de Peruanos Por el Kambio (PpK) por la falta de comunicación con la bancada. Al respecto el premier dijo que se trató de un mal entendido

"Respeto las opiniones de Bruce, Aráoz y de todos los que opinen como lo están haciendo, pero nosotros tenemos una línea que estamos siguiendo y se coordina con ellos a través de los propios ministros, no necesariamente tengo que estar yo en todas las reuniones", dijo César Villanueva en canal N.

Sobre su continuidad, César Villanueva dijo que eso dependerá del presidente Martín Vizcarra. "No tendría una razón para renunciar mientras el presidente no me lo mencione. Pero además todos nosotros, para la tranquilidad de mis colegas congresistas, tenemos el cargo a disposición.

Por otra parte, César Villanueva dijo estar conforme con el resultado del último referéndum 2018 y remarcó que el último ganador es el Perú. "Llegar al tema del referéndum no ha sido tan sencillo, se ha dado un resultado y el Ejecutivo tiene la disposición de trabajar con el congreso", señaló.