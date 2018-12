Chiclayo: Vía crucis en centros de salud por falta de medicinas

Redacción Chiclayo

La falta de medicinas e insumos en centros y postas de salud de la región Lambayeque ha puesto en riesgo la salud de la población más vulnerable, incluyendo a los pacientes oncológicos. Esta situación la constató el gobernador electo Anselmo Lozano Centurión, quien condenó la falta de atención para quienes no cuentan con recursos económicos.

Lozano realizó visitas inopinadas en los centros de salud de los distritos de Íllimo, Pacora y Jayanca, en donde verificó que son miles de lambayecanos los afectados. Lo mismo sucede en el centro de salud del distrito de Cayaltí, pues se conoció que no hay respuesta a sus requerimientos.

“Se detectó el desabastecimiento de medicamentos y material médico. Hay pacientes con tratamiento especializado y no reciben sus medicinas. Desde el primer día de mi gestión se trabajará para establecer una atención integral, en especial para los afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS)”.

De acuerdo a la información proporcionada por los galenos, hace falta medicamentos citostáticos, antieméticos y analgésicos opioides para la Unidad de Oncología; además de eritromicina, hidróxido de aluminio, atropina, atorvastatina, colistina, volutrol, entre otros.

Igualmente no hay agujas, catéter endovenoso, guantes quirúrgicos, jeringas descartables, máscaras de oxígeno, vendas, sondas nasogástricas, cánulas de oxígeno neonatal, marcapasos, etc.

El hospital Las Mercedes tampoco cuenta con jeringas de alimentación, esparadrapo, clorhexidina al 2%, manoplas, máscara nebulizadora, etc.