Desde Adentro

Formaron cola desde las 11:00 p.m. del sábado

A última hora fueron por su DNI

En la sede principal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) del Jr. Cusco, en el Cercado de Lima, los ciudadanos que tramitaron su DNI para votar formaron colas desde las 11:00 p.m. del sábado. La atención se inició ayer a las 7:00 a.m. y en las afueras llegaba mucha gente presurosa y preocupada pues no encontraba agencias del Banco de la Nación para pagar sus multas. Al promediar las 9:00 a.m. podía verse una cola de al menos cinco cuadras.

el sábado, 26 mil tramitaron duplicado de dni

Se atendieron a 15 mil personas

El sábado, el Reniec atendió a 26 mil ciudadanos que requerían su DNI para participar en el Referéndum. Ayer, hasta las 3:00 p.m., atendió a 15 mil personas que acudieron a las diferentes oficinas del Reniec en todo el país. En las elecciones del 7 de octubre hubo mayor movimiento de ciudadanos. El día previo (sábado 6) se atendió a 46 mil personas que pugnaban por su DNI. En la mayoría de casos, los electores perdieron su documento de identidad, pero no tramitaron a tiempo el duplicado y esperaron el último día.

tráfico jugó mala pasada a electores

Se quedaron afuera sin votar

En la mayoría de colegios las puertas de ingreso se cerraron a las 4:00 p.m. y cientos de ciudadanos se quedaron sin poder ingresar para votar. En la Panamericana Norte se registró congestionamiento vehicular de varios kilómetros, por lo que muchos no llegaron a tiempo a su centro de votación para cumplir con su deber cívico. A la hora del cierre de la votación mucha gente transitaba por la Av. Izaguirre tratando de llegar a su centro de votación.

aunque muchos pidieron votar con cartillas

Van entendiendo voto electrónico

En muchos colegios se utilizó el voto electrónico, lo que fue chequeado con especial atención por los observadores internacionales que llegaron para supervisar las elecciones. Los miembros de mesa informaron que la mayoría de electores ya se adaptó al uso de ese sistema de votación, pero aún hay muchos que les pidieron sufragar de la manera antigua, con cartillas y un lapicero para ejercer su voto. El representante de Uruguay, José Máspoli, aseguró que se detectaron problemas menores, pero en líneas generales fue una jornada tranquila y positiva para el fortalecimiento de la democracia en el Perú.

Referéndum a la vista del mundo

Agencias destacaron resultados

Como ‘aplastante victoria’ catalogó la agencia española EFE el resultado del Referéndum. “Los peruanos aprobaron hoy (ayer) de manera abrumadora la reforma política y judicial planteada por el presidente Martín Vizcarra y castigaron duramente al Congreso, al aprobar la no reelección de legisladores y rechazar la conformación de las cámaras de senadores y diputados”, dijo. Para la francesa AFP, los peruanos apoyaron abrumadoramente eliminar la reelección de legisladores. Destaca, además, que el 85% de ciudadanos votó en contra de restituir la “bicameralidad” en el Congreso, tal como lo había pedido Vizcarra.

algunos se negaron a colaborar con el JNE

Detectaron incidencias menores

El JNE detectó 55 incidencias moderadas durante el Referéndum 2018 en todo el país. La mayor cantidad se registró en La Libertad, con 11 casos. Le siguen Lima y Loreto (con nueve casos cada uno), Moquegua (6), Cusco (4), Ayacucho (3), Piura (3), Junín (2), San Martín (2) y Ucayali (2). Con un caso figuran Áncash, Huancavelica, Ica y Puno. En 16 de esos casos el motivo fue porque los electores se negaron a cumplir el cargo de miembro de mesa, ante la ausencia de los miembros titulares y suplentes.

no quisieron reemplazar a titulares ausentes

Escaparon para no instalar mesas

En Nuevo Chimbote (Áncash) algunos electores que esperaban que se instale una mesa de sufragio escaparon cuando se enteraron de que iban a sortear a sus nuevos integrantes para que se inicie la elección. En este colegio el proceso electoral se inició entre las 9:30 a.m. y 10:30 a.m. ante el malestar de los ciudadanos que formaban largas colas para votar. Finalmente, la ONPE, con el apoyo de la Policía, realizó el sorteo y se eligió a los miembros de mesa, quienes comenzaron a atender con bastante retraso.

En vista de que los titulares no llegaban

Colecta para poder sufragar

En un hecho inusual, los electores del colegio El Amauta de Huaycán, en la mesa 034586, hicieron una colecta para pagarle un jornal a dos personas para que reemplacen a los miembros de mesa que no llegaron a cumplir con su deber y de esta forma instalar la mesa para iniciar la votación. Las autoridades de la ONPE y el JNE manifestaron que ser miembro de mesa es una práctica voluntaria y las personas no están obligadas a dar dinero, pero los pobladores prefirieron hacer la colecta para sufragar lo antes posible.

debido a retraso en instalación de mesas

Malestar en colegio Labarthe

En el colegio Labarthe de La Victoria se formaron largas colas debido a que en varias mesas no llegaban sus miembros para dar inicio a la votación, lo que generó malestar en miles de ciudadanos que esperaban emitir su voto en el Referéndum 2018. Sin embargo, la jornada se retrasó por casi dos horas y el malestar fue casi generalizado. Hasta las 9 de la mañana solo se había instalado el 10% de las mesas, ante la preocupación de los miembros del JNE, la ONPE y los observadores de la sociedad civil.

informales invadieron centros de votación

Tardanza y ambulantes

También se reportó falta de miembros de mesa en colegios como Trompeteros, en Carabayllo, y el colegio Santa María de Fátima, en Jesús María. En esos centros educativos hubo profundo malestar de la ciudadanía e, incluso, hubo reclamos airados que casi degeneran en enfrentamientos. Otro motivo de molestia fue la abundante presencia de ambulantes en colegios de zonas populosas como en el norte (San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia) y la zona Sur (San Juan de Miraflores y Villa El Salvador). En estos últimos distritos se reportó la venta indiscriminada de alimentos sin control sanitario.

las voces

@AlbertoBelaunde

Gracias por sus amables mensajes y por su confianza. Queda el 50% del mandato confiado para seguir sirviendo al país!

@PatyDonayre

El pueblo ha legitimado con su respaldo en las urnas las reformas que son parte de las políticas del gobierno.

@julioarbizu

Este referéndum es también un certero indicador de la gran derrota del fujimorismo y aprismo.