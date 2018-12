Recetas contra la corrupción

Señor Director:

Uno de los principales problemas que afronta el Perú es la corrupción, un mal enquistado desde la época virreinal. El Poder Legislativo, donde se originan las leyes para tener un Estado moderno, justo y equitativo, debe estar controlado por legisladores honestos, transparentes y que amen a su patria, dando mejores leyes para el crecimiento del país. Por muchos años hemos tenido un Congreso secuestrado por personas incultas y lobistas, que solamente han visto sus intereses personales y de grupo. La receta es el cambio total de legisladores con nuevas ideas, cultos y de conducta intachable. Otro de los poderes que está mal visto es el Poder Judicial, donde la corrupción campea. El pueblo peruano exige justicia rápida y oportuna. Para esto, necesitamos jueces bien capacitados, honestos y con mucha solvencia moral. Cuanto más abierto y transparente sea un proceso de selección de bienes y servicios, menos posibilidades hay de actividades ilícitas y abusos. Entonces, otra receta sería la transparencia en la administración pública del Gobierno nacional, regional y local. Si los salarios del sector público son demasiado bajos, los funcionarios pueden sufrir presiones para completar sus ingresos de formas “extraoficiales”. Por esta razón, la receta sería que los servidores del Estado sean bien remunerados para evitar la corrupción. Otra receta es tener libertad de prensa para denunciar los actos de corrupción, sin parámetros y sin ley mordaza. Para esto se tiene que reforzar el control interno a través de la CGR y las OCI. El país vecino de Chile ha creado uno de los sistemas de adquisiciones públicas más transparentes del mundo, Chile Compra, sistema electrónico público de compras y contrataciones a través de internet. Hay que imitar lo bueno de otros países y así acabar con la corrupción. Esto sería la invocación al Gobierno a través de estas pequeñas recetas y que se pongan en práctica.

Dr. Jorge Apolitano Rodríguez

DNI 17988725

Reclamo a clínica

Señor Director:

El 1 de diciembre mi menor hija fue atendida de emergencia por un accidente de tránsito en la clínica San Juan Bautista de SJL. Fue dada de alta al día siguiente y se la citó para el jueves 6 de diciembre en Neurocirugía; sin embargo, ese día se nos informó que no se le podía atender ya que antes debía tramitarse una carta de garantía por tratarse de atención con SOAT. Ese trámite, se nos dijo, demoraría por lo menos 24 horas. Un día perdido. Les reclamé por qué no se avisó con anticipación. No lo hicieron cuando fue dada de alta, ni cuando presenté la denuncia policial el 4 de diciembre para regularizar la atención de emergencia. Y debo indicar que en todo momento pregunté si había algo más que hacer. Es un maltrato al paciente. Me hicieron perder un día de trabajo. Y debo añadir que el día del alta no había médico, se le llamó para que se apersonara. En lugar de salir al mediodía lo hizo a las 2.30 p.m. Pésimo todo.

Rocío Maldonado Chávarri

DNI 09661320

Semaforización brutal

Señor Director:

En los últimos meses hemos sido testigos de que los alcaldes de los distritos de Lima han estado efectuando proyectos de semaforización, que debieron hacerse en años anteriores, lo que causa congestión de tráfico en avenidas y calles poco transitadas, con el objetivo de llevarse la última coima de su gobierno. En Magdalena del Mar hace semanas vienen haciendo esto y no hay cuándo terminen.

Mafer Vela

Estudiante de comunicación