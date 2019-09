Acusados de violación y cuestionados por corrupción logran triunfo en regiones

Por: Corresponsales

El voto nulo que impulsó un sector de la ciudadanía en Arequipa no logró imponerse al triunfo de Elmer Cáceres Llica, candidato del movimiento Unidos por el Gran Cambio, sobre quien existe hasta tres acusaciones por violación.

Según el avance reportado por El Búho y la encuestadora Ama Kella, Elmer Cáceres obtuvo un respaldo de 34.6%, mientras que el voto nulo alcanzó un 33.1%. El adversario Javier Ísmodes tiene 32.3%.

En tanto, a boca de urna, Ipsos Perú le dio 51.8% a Cáceres y 48.2% a Ísmodes.

Temprano, Elmer Cáceres desayunó con su familia en la provincia de Caylloma, donde fue alcalde en dos oportunidades. Allí fue preguntado una vez más sobre las acusaciones de violación y el postulante negó ante los medios que haya cometido tal delito.

“Eso es mentira. El día lunes (hoy) ya los voy a estar denunciando penalmente. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, por mi familia. Quiero verle en la cárcel a esa persona que me ha denunciado y a la otra supuesta persona de Francia, que no la conozco, nunca la he conocido, vamos a denunciar penalmente por difamación”, expresó.

El líder del movimiento Unidos por el Gran Cambio también adelantó que presentará denuncias contra algunos medios de comunicación.

En la región Piura ganó el candidato Servando García Correa, del movimiento Fuerza Regional. Sobre él también pesa una acusación por violación de una menor de edad. Si bien el caso fue archivado en el 2013, la agraviada ha exigido una adecuada investigación.

Hoy, al ser abordado por la prensa, Servando García expresó en términos generales que perdona todas las injurias lanzadas en su contra.

En Tumbes, los ciudadanos no tuvieron ni siquiera la opción del mal menor. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta están envueltos en casos de corrupción. Según los avances de resultados, el ganador sería Wilmer Florentino Dios Benites.

Anteriormente, este postulante fue presidente regional de Tumbes y durante cuatro meses estuvo internado en el penal de Puerto Pizarro de Tumbes, por una sentencia dictada en su contra por el delito de colusión desleal. La condena fue revocada por la Corte Suprema.

En Pasco, el virtual ganador sería Pedro Ubaldo Polinar, de Alianza Para el Progreso. Este candidato antes fue alcalde en Oxapampa y enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por presunta corrupción y también se encuentra inhabilitado por la Contraloría.

En Áncash, el ganador es Juan Carlos Morillo Ulloa (Somos Perú), quien fue sentenciado por violencia familiar y también por el delito de estafa. “Gobernaremos sin corrupción”, dijo, tras conocer los resultados. En tanto, en San Martín es voceado como nuevo gobernador Walter Grundel Jiménez, investigado por lavado de activos.