García Belaunde: “Debemos autodisolvernos y llamar a nuevas elecciones”

Medidas. El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde hizo un comentario en Twitter referente al referéndum 2018 que provocó diversas reacciones. Para el parlamentario, hay un ganador, en referencia al Ejecutivo y hay un derrotado, en alusión a Fuerza Popular.

"Vizcarra, con este resultado, obtuvo mayor legitimidad para su gobierno. Pero más que victoria el gran derrotado es el Congreso y en especial la mayoría que lo gobierna", escribió el congresista de Acción Popular en su red social.

Con qué respaldo político y autoridad moral continúa? Debemos auto disolvernos y llamar a nuevas elecciones. — Vitocho (@VictorAndresGB) 9 de diciembre de 2018

Al ser consultado sobre su inesperada propuesta, García Belaunde señaló que la decisión de la población ha sido "contra este parlamento, no contra el pasado, ni el futuro [...] La solución, a mi modo de ver, es asumir nuestra responsabilidad y buscar una fórmula de autoliquidación y convocar a nuevas elecciones", señaló en RPP.

El congresista de Acción Popular también reconoció algunos errores en el Congreso, sobre todo de la mayoría que lo domina. "Hemos aprobado leyes absurdas, se ha blindado a personajes totalmente cuestionados. Se ha aprobado una ley el día jueves a la fuerza, se han dejado de lado leyes más importantes. Una serie de cosas totalmente de cosas inadecuadas, impopulares, irregulares", agregó.

De acuerdo a los resultados a boca de urna anunciadas por Ipsos de este referéndum 2018, los peruanos marcaron Sí 87.1% y No 12.9% por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Sobre la fiscalización de partidos políticos el resultado fue Sí 85.0% y No 15.0%.

Los resultados de la tercera pregunta del referéndum 2018 tenía que ver con la no reelección de congresistas y la ciudadanía marcó Sí 85.2% y No 14.8%. Finalmente, la última reforma constitucional puesta en consulta fue sobre la bicameralidad y el resultado fue Sí 14.9% y No 85.1%