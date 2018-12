Villanueva: “El pueblo recuperó su derecho a definir los lineamientos de la Nación”

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva dio a conocer su primera impresión sobre el referéndum 2018. En sesión con el Consejo de Ministros y el presidente de la República, Martín Vizcarra no pudo ocultar su felicidad de los resultados a boca de urna publicado por Ipsos y América televisión.

"El pueblo peruano ha recuperado hoy su derecho a definir los lineamientos de la nación, y estamos encontrando así el camino del reencuentro hacia una política con participación ciudadana de verdad", escribió César Villanueva en su cuenta de Twitter.

— César Villanueva (@CesarVPeru) 9 de diciembre de 2018

En esa misma línea opinó el presidente Martín Vizcarra, quien dijo: "Como Gobierno tenemos que cumplir con el mandato de la voluntad popular. El pueblo se ha expresado de manera masiva y nosotros lo único que tenemos que hacer como autoridades es cumplir con la decisión del pueblo".

De acuerdo a Ipsos, lo resultados del referéndum 2018 fueron, en el caso de la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM: Sí 87.1% y No 12.9%. En el caso de la reforma del financiamiento de los partidos políticos: 85.0% y No 15.0%. Con respecto a la no reelección de congresistas: Sí 85.2% y No 14.8%. Finalmente, sobre la bicameralidad: Sí 14.9% y No 85.1%