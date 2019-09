Humala sobre Alan García: “Fuimos víctimas de chuponeo en su gobierno”

El expresidente Ollanta Humala criticó a Alan García, quien denunció que fue víctima de un presunto "chuponeo", esto debido a que, según el líder nacionalista, durante el gobierno aprista se interceptó sus comunicaciones.

“Nosotros hemos sido víctimas del 'chuponeo' del gobierno de Alan García, así que no tiene autoridad moral”, indicó Humala Tasso a su salida del local de votación en Surco.

Como se recuerda, Alan García denunció que fue víctima de chuponeo de parte del Ejecutivo, tras fotografiar a un vehículo de la policía en las inmediaciones de su vivienda.

"Me parece muy grave y dice muy poco del estado de derecho. Lamento mucho que las prácticas 'montesinistas' sigan en marcha, no hay entonces estado de derecho y no solamente yo, estoy seguro que muchas personas más que no están con el gobierno están siendo escuchadas", dijo a la prensa Alan García.

Además, tras emitir su voto por el Referéndum 2018, el líder el Partido Nacionalista aseguró que no existe una persecución política en el Perú. “Yo no coincido con la versión de que hay una persecución política de parte del gobierno, creo que el gobierno no está haciendo eso, pero creo que debe encargarse de reactivar la economía”, agregó.

Humala recalcó que sí existe una persecución de parte de un bloque del Congreso contra el gobierno de Martín Vizcarra.

“Lo que sí creo que hay un bloque aprofujimorista que ha estado persiguiendo y tratando de destruir a la oposición como a nosotros”, precisó Ollanta Humala.

Cabe precisar que Ollanta Humala emitió su voto en el colegio Cristo Salvador en Surco al promediar las 9:10 de la mañana. En este local de votación también vota su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.