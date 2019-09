Ministerio Público logra acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht

Contra el reloj. Ante el temor de una nueva desarticulación del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, el Ministerio Público firmó un nuevo preacuerdo, más amplio y detallado, con la constructora brasileña Odebrecht Ingeniería y Construcción. Además, en esta oportunidad, con la participación de la procuraduría ad hoc.

A diferencia del preacuerdo que Odebrecht firmó el 4 de enero del 2017 con el entonces coordinador del Equipo Especial Hamilton Castro, en la actual “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios” se específica la retribución que la Fiscalía otorgará a la constructora brasileña y sus ejecutivos por la información que han entregado y entregarán al Perú.

La constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Jorge Simoes Barata, recibirán la exclusión total de sanción penal por todo delito cometido en el Perú en el desarrollo de sus proyectos de ingeniería y construcción: cero condena penal. A cambio, al igual que el 2017, Odebrecht se compromete a colaborar en cualquier investigación presente y futura que realice la Fiscalía, en torno al caso Lava Jato en el Perú.

Se espera que ahora el Perú tenga acceso total a los servidores “My Web Day” y “Drousys”, donde existiría información de otras coimas, no reconocidas por los exdirectivos de la constructora. Además, colaborará con la procuraduría para establecer el daño que ha ocasionado al país la participación en los sobornos de las empresas consorciadas y los funcionarios públicos que recibieron las coimas.

Cuatro Proyectos

Odebrecht reconoce el pago de sobornos en cuatro proyectos realizados en Perú: la Carretera Interoceánica en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, el Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García, Costa Verde Callao con el gobernador regional Félix Moreno y Vía Circunvalación-Cusco con el exgobernador Jorge Acurio Tito. Si Perú descubre otro acto ilícito, Odebrecht asumirá su responsabilidad pecuniaria.

Otra diferencia con el preacuerdo con Castro, es que se establece el monto de la reparación civil que Odebrecht pagará al Perú: 610 millones de soles por los cuatro proyectos donde pago coimas. La propuesta de Odebrecht era pagar 297 millones de soles. Ese monto será pagado en cuotas en 15 años. El primer pago será de 80 millones de soles.

Los sobornos por US$ 2.6 millones pagados al ex gobernador regional de Áncash César Álvarez por la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis quedan fuera del acuerdo, pues ya tienen una sentencia de colaboración eficaz. En ese caso, Odebrecht aceptó pagar 65 millones de soles, que se suman a los 610 millones.

También están fuera del nuevo preacuerdo los aportes a las campañas electorales de los partidos políticos en el Perú y las actividades del Club de la Construcción, pero eso no lo exime de brindar la información sobre la entrega de dinero para gastos de actividades políticas. Esos aportes no son considerados delito en Estados Unidos y no forman parte de las delaciones premiadas en Brasil.

El nuevo preacuerdo, en sus tres puntos: total colaboración, exclusión de pena y pago de reparación civil, servirá de base para los Acuerdos de Colaboración Eficaz que la Fiscalía presentará al Poder Judicial a partir de enero.

La Fiscalía puede firmar acuerdos con las partes involucradas en una investigación, pero deben ser evaluados por un juez. Eso es lo que falta y a lo que los fiscales se comprometen a lograr. Se establece la confidencialidad para mantener la reserva de los documentos que no han sido revisados

Alan García - Expresidente

Construcción de la Línea 1 del Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García. El monto del soborno es de US$ 24.4 millones. El gobierno de García emitió 12 decretos entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010 para que este proyecto pase al Ministerio de Transportes. Jorge Barata visitó Palacio de Gobierno 16 veces entre el 2006 y 2011. Están detenidos el exviceministro Jorge Cuba y el exmiembro del comité de licitación Edwin Luyo.

Jorge Acurio Tito - Exgobernador del Cusco

Obra Vía Evitamiento-Cusco. Renato Ribeiro Bortoletti, exdirector de Contratos de Odebrecht, confesó que la constructora brasileña pagó US$ 1.250.000 por sobornos a Jorge Acurio Tito, ex presidente regional del Cusco (preso). En esta obra se perjudicó a la región Cusco con 70 millones de soles. El expediente estuvo mal hecho y en la construcción se hicieron pagos y cambios irregulares a favor de la empresa brasileña.

Alejandro Toledo - Expresidente

Carretera Interoceánica en el régimen de Alejandro Toledo, quien le ofreció a Jorge Barata entregar la licitación a Odebrecht de los tramos II y III del Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, a cambio de una coima de

US$ 35 millones, de los cuales recibió US$ 20 millones. Toledo ofreció a Barata evitar que se posterguen los plazos del proyecto y modificar las bases para impedir la participación de otras empresas. Por eso se pide su extradición.

Félix Moreno Caballero - Exgobernador del Callao

Proyecto Vía Costa Verde, tramo Callao, ejecutada entre los años 2012 y 2014. En este caso la Fiscalía acusa a Félix Moreno, gobernador regional del Callao, y al empresario Gil Shavit, de solicitar 4 millones de dólares a Odebrecht a cambio de modificar las bases para adjudicar la obra a la empresa brasileña. La Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para Moreno por presunto lavado de activos y tráfico de influencias