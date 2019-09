Fuerza Popular y el Apra presentarán moción para interpelar a ministro Morán

Más unidos que nunca. Fuerza Popular y el Apra presentarán una moción para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por el supuesto 'chuponeo' a los teléfonos del expresidente Alan García en su vivienda de Miraflores.

El oficio redactado el 6 de diciembre detalla que la camioneta detenida cerca de la casa de Alan García estaba adecuada con equipos de tecnología de las comunicaciones, utilizados para interceptación telefónica, por lo que el ministro Morán tiene responsabilidad política en el acto.

PUEDES VER Alan García se contradice y vuelve a acusar al gobierno de 'chuponeo'

Esta moción de interpelación se presentaría pese a que el mismo Carlos Morán declaró ante la Comisión de Defensa del Congreso, y en una conferencia de prensa, que el vehículo estaba acondicionado con tecnología audiovisual para intensificar la seguridad del exmandatario, a pedido de su secretario Ricardo Pinedo y del congresista Jorge del Castillo.

La iniciativa contiene 20 preguntas en donde se le consulta al ministro del Interior sobre los criterios y procedimientos para dar seguridad a la vivienda del expresidente, qué, según la moción, no se dieron. Asimismo, consultan a Carlos Morán qué acciones ha tomado su gestión después de lo sucedido y por qué no informó a detalle sobre la participación de la camioneta en el plan de seguridad.

PUEDES VER Vehículo policial de inteligencia no tiene equipo para espionaje telefónico

Según detalla el documento, "el ministro Morán no supo explicar qué hacía el vehículo frente a las Embajadas de Uruguay y Costa Rica", "no se encontró (en el carro) ninguna cámara grabadora de videos" y "no supo dar una explicación por la sustracción de dos laptops".

Si bien esta moción aún no ha sido presentada, se espera que el lunes a primera hora se remita a la Oficialía Mayor, donde de forma oficial se procedería con la primera interpelación a un ministro del gabinete de Martín Vizcarra.