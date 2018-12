Ministerio de la Mujer pide desafuero para Mamani tras suspensión

Tras conocerse la aprobación del Pleno del Congreso del informe de la Comisión de Ética que recomienda la suspensión por 120 días sin goce de haber de Moisés Mamani por tocamientos indebidos, muchos usuarios y ciudadanos quedaron satisfechos con la medida.

Sin embargo, el proceso aún no termina. De esta manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que no solo saludaba la decisión del Legislativo, sino que agregó: "Ahora corresponde dar celeridad para que se concrete el desafuero y el levantamiento de inmunidad para que estos actos de violencia no queden impunes".

Como se conoce, Mamani fue denunciado por este delito luego de que incurra en esta conducta el pasado 14 de noviembre. La agraviada, una aeromoza brasileña, acudió a una sesión reservada de la Comisión de Ética y ratificó su versión.

Así, en la sesión extraordinaria del Pleno del último sábado se aprobó casi por unanimidad con 94 votos a favor del informe del mencionado grupo de trabajo que Mamani cumpla esta sanción. No obstante, al tratarse de un delito, es preciso que el congresista de Fuerza Popular cumpla una pena que está tipificada en el Código Penal.

Para ello, sin embargo, se necesita que levante la inmunidad que goza como parlamentario. En este camino ya ha avanzado el Ministerio Público, que ha solicitado en dos oportunidades que se le quite este beneficio por dos motivos: en primer lugar, por el delito de falsedad genérica por mentir en su hoja de vida, y la otra, por cometer el delito de tocamientos indebidos.