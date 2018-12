Daniel Salaverry dispone investigación por denuncia de acoso de Paloma Noceda

La congresista Paloma Noceda denunció ante el Pleno que fue víctima de acoso dentro del Congreso de la República. Ante eso, el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, dispuso a que se abra una investigación para conocer el tema de fondo y aplicar las respectivas sanciones.

"Saludo la valiente denuncia de la congresista Paloma Noceda, le he informado que la Procuraduría del Congreso está a su disposición para realizar las denuncias éticas y las medidas legales que crea conveniente", expresó Salaverry Villa en su cuenta de Twitter.

Durante el debate en el Pleno, donde se acordó suspender por 120 días a Moisés Mamani por tocamientos indebidos a una aeromoza, la legisladora Paloma Noceda confesó que fue una víctima de agresión sexual por parte de dos congresistas.

“Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada, dando la espalda, y viene ese colega y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega hace un rato estaba. Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, asco, vomito”, señaló.

“Esa persona que hizo este acto, yo hice un giro, le di un codazo, y el tipo cual ladrón al descubierto, me empezó a hablar, atolondrar, cualquier cosa, incoherencias. No fue una sola vez, lo intentó hacer una segunda vez en otra reunión. Luego hablé con el vocero que me representaba en ese momento y le pedí que hablara con ese tipo, porque para mí es un tipejo y no merece llamarse congresista”, continuó confesando la parlamentaria.

Ante eso, como organismo competente para recibir denuncias éticas y determinas responsabilidades legales, tiene la potestad de realizar una investigación sobre el caso de la congresista Paloma Noceda, quien solo atinó a agradecer al presidente del Congreso por su solidaridad, sin adelantar que emitiría una denuncia al respecto.