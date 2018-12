Caso Mamani: Janet Sánchez rechaza que sesión del Pleno sea reservada 

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, se pronunció sobre los comentarios de que la sesión extraordinaria del Pleno para debatir el caso de Moisés Mamani por tocamientos indebidos sería reservada.

La congresista del oficialismo descartó que el grupo de trabajo que preside haya solicitado que la sesión sea reservada y consideró que sería un error del Parlamento.

"No tengo conocimiento de que se vaya dar una sesión reservada. Sin embargo, estoy escuchando varios trascendidos de esto y me preocupa. La Comisión de Ética no está pidiendo que sea una sesión reservada", afirmó en entrevista con RPP.

"Sería un grave error para el Parlamento cerrar las puertas a la prensa y no dejar que la ciudadanía se informe acerca de este caso. No tiene sentido que sea reservada”, añadió Janet Sánchez.

La legisladora de Peruanos por el Kambio recalcó que la sesión de la Comisión de Ética en la que brindó su testimonio la aeromoza que denunció a Mamani por presuntos tocamientos indebidos fue reservada por resguardar a la víctima.

"La audiencia reservada que tuvimos en la Comisión (de Ética) fue para resguardar la integridad de la señorita presuntamente agraviada. Pero esta sesión del Pleno de ninguna manera tiene sentido que sea reservada", expresó.