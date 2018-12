Hernán Chaparro: “Vizcarra está haciendo, en estos momentos, la función de un outsider”

Hernán Chaparro acaba de publicar su libro Afectos y desafectos: las diversas subculturas políticas en Lima (Instituto de Estudios Peruanos), un aporte al entendimiento de la cultura política peruana. En la siguiente entrevista, y sobre la base de sus principales hallazgos, analiza lo que se puede esperar del referéndum de mañana domingo.

- En su libro explica que hay un estado de anomia en la sociedad peruana.

La mitad, digamos. Al mismo tiempo, hay un segmento que he llamado crítico-participativo, que es más activo en algún espacio público. En Lima representa un 13% y a nivel nacional es casi el 25%.

- ¿El referéndum puede acercar la política a la gente?

Pensemos en la gente que no mira política, esa gran mayoría que es el 49% a nivel nacional que solo se acerca a lo público cuando hay denuncias fuertes, por el escándalo, o porque algo la toca de manera personal, pensemos en esa gente que es la más desconfiada: ¿basta el referéndum para que vuelva a sentir confianza, para que sienta que lo que piensa u opina tiene algún sentido?

- No basta un referéndum.

No basta un referéndum. O sea, la gente irá a votar para evitar la multa. Si en algo ayuda esta investigación es que esta actitud tan reticente, tan disfuncional si quieres, es en realidad una suerte de denuncia, una puesta en evidencia de que el sistema es muy cerrado, no tiene canales y no funciona. Esa apatía política proviene de una percepción en la gente de una inmensa cerrazón…

- ¿Del sistema?

Del sistema, de la comisaría que no responde, del juez corrupto, del sistema educativo que no funciona. Para que este segmento que no mira política cambie su actitud se van a necesitar cambios importantes. Hay un tema generacional también. La gente, sobre todo mayor, ya tiene un patrón que, difícilmente, va a modificar.

- ¿Y los jóvenes? ¿Qué actitud tienen frente a lo público?

Donde hay más jóvenes es en el sector de los insatisfechos. Los he bautizado como los renegados-insatisfechos, que no son apáticos sino personas molestas. Están en redes lanzando cosas a todo el mundo…

- Bueno, esa es una actitud política. El discurso es político.

Claro, es un discurso político, aunque del tipo “váyanse todos al diablo”. También es gente que te dice que, si hubiera mecanismos más democráticos, participarían.

- El referéndum es un mecanismo de participación. Y al presidente Martín Vizcarra le ha ayudado a subir su respaldo.

Sí, solo Vizcarra y es un apoyo feble. Es tan feble que no tiene ni siquiera un grupo congresal, no tiene aparato partidario. Lo que tiene es gente que lo apoya de manera circunstancial.

- ¿Se puede decir, entonces, que la gente apoya a Vizcarra, pero no a la política?

Tal cual. Vizcarra está haciendo, en estos momentos, la función de un outsider. Él está canalizando la rabia, la insatisfacción de la gente. Por eso yo dudo cuando la gente sostiene que el voto del referéndum es de carácter plebiscitario. No lo es porque eso significaría un endose ciego a un gran ídolo –Vizcarra– y esa no es la lectura. Lo que vemos es a un presidente…

- Que representa la indignación del momento.

Así es. Y si no fuera así, estaría en el cubo de los indeseables donde la población ha metido a casi todos los políticos. El apoyo (a Vizcarra) existe, pero es frágil. Y acá quiero añadir algo: yo creo que una línea de investigación futura debería ser sobre nuestras élites políticas, sobre su cultura política: ¿por qué hay tanta cerrazón?, ¿por qué el Congreso en general, a pesar de tantos mensajes, insiste en liquidar su capital político?

- Quizás hay algo de supervivencia. En momentos débiles, se encierran en sí mismos.

Pero mira a Vizcarra: él estaba bajando de manera acelerada y captó que había la manera de actuar de otra manera y hoy, frágil y todo, ahí está con un 60%. Hay una cultura política en las élites que tiende a generar estos desafectos con la gente. El patrimonialismo está metido en nuestra historia, y cuando alguien asume el poder la colonia le cae encima y se piensa como un virrey, ¿no?

- ¿Diría que el apoyo a Vizcarra es momentáneo?

Sí es momentáneo, yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿en qué momento de la historia del Perú ha habido tanta denuncia de corrupción judicializada? Lo de los noventa era de un solo gobierno, acá vemos a cuatro gobiernos acumulados. Sin embargo, ese soporte político no necesariamente va a servir para otras cosas.

- El Congreso es como el gran contenedor de la desafección ciudadana, ¿no?

Sí. Eso es definitivo.

- ¿Considera que, pasado el referéndum, al presidente Vizcarra se le empezarán a exigir resultados de gestión con mayor intensidad?

Desde la oposición ya se ha estado planteando eso. Y ese discurso, post-referéndum, va a tener más acogida. Las encuestas del IEP nos permiten ver que hay una serie de demandas en temas de servicios, como salud, empleo. A nivel de los ministerios deberían preguntarse qué ideas fuerza se van a empujar en el 2019, por ejemplo. No queda claro.

- Me dijo que había que estudiar la cultura política de nuestras élites. ¿Pero qué es lo que van a querer, a partir de ahora, los ciudadanos de sus élites? ¿Qué demandas tendrán luego de todo lo que ha ocurrido estos meses?

Hasta Velasco hubo un orden jerárquico en la cultura política peruana, que se rompió. Ahora las personas le reclaman al que toma el poder que tiene que ser como ellas. Y aunque no se ve muy claro todavía, parece que hay una demanda más republicana y democrática. Ojalá la desconfianza mayoritaria hacia la política y los políticos se vaya curando a punta de buena gestión, ese es el reto. Si no, esto seguirá polarizado, hasta el infinito.