Lecaros sobre Chávarry: "No veo motivos para el ataque que está sufriendo"

Minutos después de culminada la sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, publicó un mensaje en sus redes sociales saludando la elección de José Luis Lecaros como nuevo presidente del Poder Judicial.

Un día después de estas elecciones en el Palacio de Justicia, el nuevo titular de la Corte Suprema se pronunció respecto al trabajo de Chávarry Vallejos al mando del Ministerio Público. Si bien no quiso polemizar ni brindar una opinión concreta, dejó en claro que existe un respaldo.

"En realidad al doctor Chávarry yo no le veo mayor objeción. No soy quien [...] para respaldar o no respaldar, pero yo no veo motivos atendibles para el ataque que está sufriendo", dijo José Luis Lecaros sobre el fiscal de la Nación, en conversación con Canal N.

Asimismo, sostuvo que "conversar con Hinostroza" tampoco es algo "irregular", pues en el caso de Pedro Chávarry, al ambos pertenecer a la mesa directiva de la Academia de la Magistratura, ambos tenían que conversar y realizar coordinaciones.

"La Fiscalía con Hinostroza se explica, porque el doctor Chávarry era presidente de la Academia de la Magistratura e Hinostroza el vicepresidente. Eso hacía que trabajaran juntos. Indudablemente tomasen acciones. Hay un audio en donde están hablando sobre un funcionario de la academia para ver si lo remueven o no lo remueven, yo no le veo nada de irregular a eso", señaló Lecaros.

"El hecho de conversar con Hinostroza, tampoco lo veo irregular. Salvo que hubiese conversaciones como las entradas, que son ya sobornos. En los audios que he escuchado por la prensa, yo no veo ninguna irregularidad", concluyó sobre el caso.

El Instituto de Defensa Legal emitió un comunicado para advertir que la elección de José Luis Lecaros, como presidente del Poder Judicial, pone en peligro la lucha contra la corrupción que se viene emprendiendo en las instituciones de justicia del Perú. Esto debido a que dos de los votos que recibió a su favor fueron de dos magistrados que se encuentran comprometidos en el informe de la fiscal Sandra Castro del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’: Aldo Figueroa y Ángel Romero.

Como se sabe, José Luis Lecaros es el nuevo presidente del Poder Judicial, en medio de una dudosa votación en donde solo obtuvo seis votos a favor frente a cuatro de su adversaria Elvia Barrios. El resto de votos (7) fueron en blanco. En ese caso, Lecaros explicó que fue porque los magistrados de la Corte Suprema estaban en contra que no se permita la continuidad de Víctor Prado Saldarriaga.