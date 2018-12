Desde adentro

La congresista del Nuevo Perú Marisa Glave considera que la recientemente aprobada ley que regula el financiamiento ilícito en realidad es una estrategia legal de Keiko Fujimori y que podría declararse inconstitucional.

Usted ha cuestionado el proyecto de ley sobre financiación ilegal de partidos políticos aprobado por el Congreso. ¿Cuáles son los puntos más preocupantes?

Primero, no se ha hecho lo que se dijo que se iba a hacer. Transparencia y la Comisión de Alto Nivel de Integridad dijeron que la financiación prohibida de los partidos políticos tiene que ser delito y hoy no lo es. La ley de partidos políticos en su artículo 31 dice qué cosa es financiación prohibida. Por ejemplo, ¿una empresa puede financiar un partido político? No. Si un ciudadano quiere apoyar a un candidato y darle US$ 100 mil tampoco puede. La ley de partidos políticos dice que está prohibido, pero si el ciudadano lo hace, hoy eso no es delito, pero sí debería serlo. Los partidos no pueden estar a merced de quienes quieren hacer lo que les da la gana.

Hecha la ley, hecha la trampa...

Han hecho una barbaridad. Han creado el tipo penal ‘financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas’, es decir, no se ha aprobado sancionar la financiación prohibida, sino se está pretendiendo decir que si la plata de origen delictivo (narcotráficos, corrupción, tala ilegal, trata, etc.) entra a un partido político, recién se estaría tipificando y eso es falso, porque eso se llama lavado de activos. Si una empresa con un fondo de corrupción entrega plata, eso es lavado de activos, Hacer esto es pretender decir primero que no existía ese delito y sí existía. No se pueden mezclar las cosas. Esta es una estrategia legal de la señora Keiko Fujimori. La segunda cosa es que si eventualmente esto no funciona, están pretendiendo, además, ponerle una pena mucho menor.

El presidente ha dicho que va a observar esta norma, pero el Congreso puede aprobarla por insistencia.

Si el domingo se logra que en el referéndum se apruebe el sí a la segunda pregunta sobre financiación esto quedaría totalmente fuera porque no es financiación ilegal, esto es lavado de activos y por tanto habría un vacío legal y lo que decía el doctor Caro es que esto da pie a una observación del Tribunal Constitucional.

La Comisión de Constitución votó a favor de derogar el decreto que obliga a los casinos a pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ¿Qué va a pasar?

Como no se ha aprobado en el Pleno sigue vigente el Impuesto Selectivo al Consumo a los casinos y ojalá se pueda mantener así. En la Comisión de Constitución se ha aprobado solo un informe que tiene que llegar al Pleno y hasta ahora no ha llegado. Hoy por hoy sigue vigente el ISC y somos varias las voces que hemos dicho que no se puede jugar con el lobby de los casinos, sino que hay que defender la posición del Estado de cobrar ese impuesto.

El Congreso entra en un receso parcial pues la Comisión Permanente sigue sesionando y puede seguir aprobando más leyes con trampa.

En la pausa hay que estar atentos, porque mucha gente dice que como ya paró el Congreso no se van a aprobar barbaridades. No. Está la Comisión Permanente, que tiene una especie de representación proporcional de los grupos políticos y sesiona durante toda la pausa. Creo que es un error que esa comisión tenga tanto poder. Ya hemos denunciado aprobaciones que se han hecho en la Comisión Permanente sin debate en el Pleno. ❧