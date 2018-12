Fiscal Pérez interrogó a José Graña por caso Interoceánica Sur

El turno de las consorciadas. El fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, interrogó al empresario José Alejandro Graña Miroquesada, como parte de las investigaciones al presunto soborno que habría recibido el expresidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht para la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Como se sabe la empresa Graña y Montero, dirigida en aquel entonces por José Graña, era consorciada de la empresa Odebrecht, por lo que los directivos brasileños declararon que también tenían conocimiento del pago de soborno al exmandatario.

Este diario pudo conocer que el Ministerio Público aún tiene un cuestionario más amplio para el citado empresario, por lo que se decidió reprogramar el interrogatorio para el 11 de enero de 2019. Fecha en la que José Graña tendrá que presentarse, nuevamente, ante el despacho de José Domingo Pérez.

"Me citaron para unas declaraciones. He venido a cumplir con lo que tenga que hacer y lo haré las veces que me citen. Si por supuesto (me quedaré en el país)", dijo José Graña a su salida.

Asimismo también fueron citados el resto de empresarios que formaban parte del consorcio con Odebrecht: Fernando Camet Piccone (JJ Camet), Hernando Graña Acuña (Graña y Montero), Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero) y José Castillo Dibós (ICCGSA). Como se recuerda a todos estos personajes se les dictó prisión preventiva por 18 meses, las cuales fueron anuladas cronológicamente.

En cuanto a la imputación a los empresarios peruanos, la Fiscalía los acusa de una presunta colusión con el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para el pago de $20 millones para el expresidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Durante el interrogatorio se dio cuenta que el 17 y 18 de este mes se realizará la visualización de la copia espejo de los dispositivos y bienes informáticos que fueron incautados durante la investigación.