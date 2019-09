Edwin Oviedo: se entregó implicado en caso ‘Los cuellos blancos del Puerto’

Un implicado más del caso 'Los cuellos blancos del puertos' quedó detenido. Se trata de Javier Prieto Balbuena, quien se entregó a las autoridades luego que le ordenaran prisión preliminar por 10 días al igual que Edwin Oviedo y otros presuntos miembros de esta organización criminal.

"El señor se ha puesto a disposición de la fiscalía, pese a que consideramos exagerada la medida de detención preliminar. Nos estamos constituyendo ante la autoridad. Hemos ido al MP, no nos han querido atender y nosotros mismos hemos tenido que venir a la policía para que el señor haga efectiva la detención preliminar", dijo el abogado de Balbuena.

Por su parte, Javier Prieto aseguró no tener conocimiento de por qué ordenaron prisión preliminar en su contra. He venido de manera voluntaria para colaborar con los hechos que es mi primer propósito. Fuimos al MP y por alguna razón que desconozco, no nos pudieron atender. Por una coordinación nuestra, hemos venido a la Prefectura para ponernos a disposición y colaborar de forma voluntaria en este caso", dijo.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, además de Edwin Oviedo y Javier Prieto, para Roly Capcha Requena, José Isla Montaño y Alberto Chang. Al presidente de la Federación Peruana de Fútbol se le acusa de haber coordinado con el exjuez César Hinostroza para que salga beneficiado en unos procesos judiciales.