Alan García: Trasladan a comisaría vehículo acusado de supuesta 'chuponeo'

Tras seis horas de diligencia fiscal, el vehículo policial de placa EPC - 2018, que permanecía en los exteriores de la vivienda del expresidente Alan García, y que fue acusado de ser usado para interceptar llamadas telefónicas, fue trasladado a la comisaría de San Antonio.

En el interior del vehículo, que fue inspeccionado por el fiscal Erick Silverio Linares, encontraron audífonos, monitores, un antena, un drone, parlantes, entre otras cosas.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Morán, explicó la razón por la que el vehículo de inteligencia policial se encontraba en los exteriores de la casa del líder aprista, y enfatizó que el procedimiento realizado fue legal, ya que fue el secretario del Alan García, Ricardo Pinedo, quien solicitó esta medida de precaución.

"Rechazo contundentemente (la acusación). Acá no hay ningún tipo de interceptación ilegal atribuido al presidente Vizcarra [...] Estoy sorprendido por la posición asumida por el señor Pinedo, porque él me pidió seguridad para el expresidente y yo se lo garanticé [...] Se ha hecho un procedimiento legal. El vehículo que ha sido intervenido por simpatizantes apristas, es un vehículo táctico de monitoreo de imágenes. Yo estoy esperando el resultado de la verificación que está haciendo el fiscal para someterlo a un peritaje. No tenemos nada que ocultará acá", declaró el titular del Ministerio del Interior.

El vehículo permanece completamente lacrado en los exteriores de la comisaría de San Antonio, en Miraflores, mientras se espera la presencia de un fiscal especializado en tecnología.