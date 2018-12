Lean a Gorki Gonzales

Señor Director:

Muy interesante el artículo publicado el 22/11/2018 “Educación Legal y Crisis Institucional” de Gorki Gonzales Mantilla. Ojalá lo leyeran los rectores y decanos de las universidades del país y sobre todo lo entendieran, que es el problema que agobia a los lectores en el Perú.

“Es necesario propiciar un cambio cultural tan profundo como la crisis misma”, afirma y es correcto. Los que ocupan los más altos cargos de la vida política, cultural y económica, el cargo lo toman como un reconocimiento a sus relaciones con el poder y una satisfacción personal para poder ayudar a sus amigos para disfrutar de su amistad, sin la visión que deben tener para mejorar su sector y lograr mejorar la vida del país que paga los sueldos que ostenta, más las gollerías del poder.

No conozco ningún Presidente de la República o ministro al cual uno escribe opinando, sugiriendo o criticando algo que les corresponde conocer, que lea el escrito o lo conozca por el informe que debe recibir de lo que la ciudadanía opina de su gestión. La mesa de partes es la encargada anónima que gobierna su sector y cuando alguien contesta lo hace a título personal, sin indicar si el titular de la correspondencia conoce o ha opinado algo sobre el particular. Es decir, el titular a quien uno se ha dirigido no sabe, no conoce lo que llamamos corrupción, por falta de responsabilidad, disciplina y respeto al contribuyente más pobre que no tiene para comer, pero que sí aporta con un centavo para que ese burócrata gane bien, tenga carro y privilegios.

Sobre el trabajo del PJ

Señor Director:

Hace un buen tiempo en el Perú no había un Poder Judicial independiente como lo hay ahora. Tanto jueces y fiscales, excepto el fiscal de la Nación, están dando señales de probidad; en el pasado estas dos entidades judiciales estaban infestadas en su mayoría por magistrados apristas, el caso más notorio es el del exfiscal de la Nación José Peláez Bardales, quien archivó todas las denuncias presentadas en contra de Alan García, por eso él muy orondo pregona que lo investigaron varias veces y que nunca le encontraron nada.

Pobre Tumbes

¿Hacia dónde irá Tumbes con los actuales candidatos al Gobierno Regional: Segismundo Cruces y Wilmer Dios? El domingo es la segunda vuelta y uno de ellos ocupará ese cargo. El lunes 3, una información de La República -edición Norte- preocupó a los tumbesinos, pues habrían empezado a realizar pactos políticos nada alentadores para obtener mayor preferencia de los electores, reuniéndose con personajes controvertidos, que recuerdan la justicia y la corrupción. Y uno de ellos se reunió con don Jimy Silva, ya electo alcalde de Tumbes, y considerado un político cuestionado, que defendió a Gerardo Viñas –ex presidente regional- cuando estuvo prófugo de la justicia por obtener grandes sumas de dinero provenientes de la corrupción. Llama la atención que el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones permitieran estas participaciones cuestionadas.

Más seguridad en SJL

Sorprende la falta de seguridad en el más grande distrito de Lima, San Juan de Lurigancho. Urge mayor presencia policial y del Serenazgo de la municipalidad.

