Simpatizantes de Alan García se enfrentan a la policía por presunto 'chuponeo' [VIDEO]

Efectivos de la policía y seguidores de Alan García se enfrentaron en los exteriores de la casa de Miraflores del expresidente. El confuso altercado se habría provocado por la presencia de un auto con lunas polarizadas, de propiedad del Ministerio del Interior.

De acuerdo a la denuncia de los seguidores de Alan García, el auto del Ministerio del Interior se habría estacionado afuera de la casa para 'chuponear' al expresidente. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el ministro del Interior, Carlos Morán, quien aseguró que el vehículo cumplía labores de seguridad.

"Yo me puse en contacto con el señor Pineda (secretario de Alan García) y él me pidió a mí que temía por la seguridad del expresidente y yo le garanticé que no le iba a pasar nada [...] Incluso el mismo Jorge del Castillo solicitó la seguridad, porque no queríamos que se repitan los hechos lamentables que pasaron cuando fue agredido el exministro Alva Castro", dijo Carlos Morán.

De acuerdo a una imagen filtrada por el secretario de Alan García del interior de la camioneta, se puede ver un amplificador de sonido y dos pantallas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esta captura pertenece o no al vehículo en mención. Los simpatizantes del líder aprista también denunciaron que la policía retiró una maleta con contenido desconocido.

Sobre estos hechos, Alan García culpó al presidente Martín Vizcarra. "Prácticas montesinistas. ¿con qué derecho intervienen los teléfonos?La camioneta debe inmovilizarse y abrirse a la prensa", escribió el líder aprista en su cuenta de Twitter.