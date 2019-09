Alan García reaparece sonriente tras rechazo de asilo [VIDEO]

Tras dos días después de conocerse que Uruguay le negó el pedido de asilo diplomático, Alan García salió de su vivienda y se mostró sonriente para las cámaras que se encontraban en el lugar.

El líder aprista indicó que iría a trabajar al Instituto de Gobierno de la USMP, el cual dirige.

El pasado lunes 3 de diciembre, el presidente Tabaré Vázquez anunció que no otorgaría el asilo a García Pérez debido a que en el Perú no existía persecución política.

“En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales de delitos económicos del expresidente de Perú”, dijo Vázquez.

Luego de abandonar la vivienda del embajador de Uruguay en el Perú, Alan García aseguró que colaboraría con las investigaciones. Además, su abogado negó que tengan pensado solicitar otro asilo diplomático.

"Al conocer la decisión del gobierno de Uruguay he abandonado esta mañana la sede de su embajada. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio, a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan, así como he concurrido ya a 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso", dijo.

Esta es la primera aparición pública del expresidente, tras saludar a la prensa abordó un vehículo con lunas polarizadas y siguió su camino. Cabe precisar que el Alan García tenía una venda en la mano izquierda.