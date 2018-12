Carlos Tubino: Se quiso violar los "derechos humanos" de Moisés Mamani [VIDEO]

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que el Congreso pretendía violar los "derechos humanos" del fujimorista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos, esto al pretender debatir el informe, que recomienda suspender 120 días, este miércoles.

“Nosotros respetamos a las mujeres, por eso hemos votado a favor de la resolución de suspensión de 120 días al congresista Mamani, pero también al debido proceso (...) acá quieren violar los derechos humanos de Moisés Mamani”, indicó Tubino cuando ingresó al Congreso.

Tras conocerse que el Congreso sesionará de manera extraordinaria para evaluar el caso de Moisés Mamani, el legislador Carlos Tubino aseguró que su agrupación se presentará. Sin embargo, no confirmó la posición que tomará Fuerza Popular con respecto al informe que recomienda una suspensión de 120 días.

“Por supuesto que va haber quorúm. Nosotros [Fuerza Popular] vamos estar acá. Las cosas van hacer respetando los derechos de las personas (…) [¿van a votar a favor de informe?] Fuerza Popular va definir, no estamos para blindar a nadie”, enfatizó.

En esa misma línea, se manifestó Luz Salgado, secretaria del partido de Fuerza Popular, quien pidió debatir el caso, pero respetando el debido proceso. “Señor Presidente del Congreso no cierre la Legislatura, convoque a Pleno para ver caso Mamani, respetando los días del debido proceso”, agregó.

Moisés Mamani reconoció que pudo “rozar” a aeromoza

El legislador de Fuerza Popular, Moisés Mamani, cambió de versión tras la apertura de procesos en su contra y reconoció que puedo rozar a la tripulante de LATAM, hecho por el cual fue bajado del avión.

“No ha sido como ella menciona que le he manoseado o que le he comenzado a tocar el glúteo hasta la pierna. Eso sí es mentira (…) He podido rozar. Como estaba medio desconcentrado, cuando estaba acercándome a mi asiento, escucho una voz. No recuerdo cómo estaría la señorita", sostuvo.