Janet Sánchez: El viernes debería haber sesión extraordinaria para ver caso Mamani

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (PpK), se refirió al congresista Moisés Mamani, a quien el grupo de trabajo que preside recomienda suspender por 120 días tras ser acusado de tocamientos indebidos y cuyo expediente no fue incluido en el pleno de este miércoles.

En esa línea, Janet Sánchez señaló que este viernes debería haber una sesión extraordinaria para ver el caso de Moisés Mamani y de no hacerlo, recién se vería en marzo del 2019.

“Si supuestamente no están tocando hoy el caso del congresista Mamani porque dicen que tenía que haber sido notificado con tres días de anticipación [...] el viernes se cumplen estos tres días y si hay voluntad política debería haber una sesión extraordinaria para ver solamente su caso”, dijo Janet Sánchez en entrevista con ATV.

“La legislatura normalmente termina el 15 de diciembre, pero el día viernes ya se acaba la sesiones de comisiones, de pleno, porque la siguiente semana es de representación [El caso de Mamani] se vería en la primera sesión de marzo del pleno”, agregó la presidenta de la Comisión de Ética.

Cabe señalar que la próxima semana (15 de diciembre) concluye la legislatura ordinaria, que se inició en julio pasado. El Congreso entra en receso hasta el 1 de marzo del 2019.

Acusado de tocamientos indebidos

Mamani fue desembarcado de un avión el pasado 14 de noviembre luego de que, según un comunicado de Latam Perú, realizara tocamientos indebidos a la jefa de cabina.

Al respecto, el fujimorista negó que haya realizado tocamientos indebidos a la tripulante de Latam de nacionalidad brasileña, quien lo denunció por ese motivo.

"No la toqué y no la he tocado. He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto a nadie", sostuvo en una entrevista con "Punto Final".