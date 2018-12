Congreso sesionará este sábado para debatir caso de Moisés Mamani

Actualización

10:40 El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anuncia que la Junta de Portavoces acordó realizar una sesión extraordinaria para evaluar el caso de Moisés Mamani. Los congresistas fueron convocados para este sábado a las 10 a.m.

9:51 El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, adelantó que no firmará ningún acuerdo para debatir caso de Moisés Mamani este miércoles.

9:29 El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convoca a Junta de Portavoces para evaluar incluir el caso de Moisés Mamani en la agenda del Pleno, esto con el fin de que sea debatido este miércoles.

El titular del Parlamento dejó abierta la posibilidad que pueda convocarse a una sesión extraordinaria, para este viernes o sábado, de acuerdo a la decisión de los parlamentarios.

Información previa

Pese a que la mayoría de las bancadas está de acuerdo con debatir el caso de Moisés Mamani este miércoles, la agenda del Pleno del Congreso, programada para las 9 a.m., no incluye este tema debido a que la bancada de Fuerza Popular no firmó el documento.

En la víspera, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, presentó el informe sobre Moisés Mamani, el cual recomienda suspenderlo 120 días, y una solicitud para sea debatido por el Pleno. Sin embargo, según Daniel Salaverry, los oficios no llegaron a tiempo.

“Agenda del pleno debe publicarse 24 horas antes de la sesión. Informe de Ética sobre caso Mamani llegó 3 horas después del plazo. Solo por acuerdo de Portavoces se podría ampliar la agenda de hoy. Ayer autoricé que se imprima documento de ampliación para ser firmado por los portavoces”, indicó Salaverry esta mañana.

El titular del Congreso autorizó la impresión del documento para ampliar la agenda, las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Frente Amplio, Alianza Para el Progreso, Apra, Nuevo Perú y Acción Popular están de acuerdo en incluir el caso de Moisés Mamani, pero Fuerza Popular –la mayoría parlamentaria- se ha negado a firmar.

Moisés Mamani fue denunciado por tocamientos indebidos

El legislador de Fuerza Popular, Moisés Mamani, fue denunciado por una aeromoza por el delito de tocamientos indebidos. Según la denuncia de la víctima el fujimorista le tocó el trasero de una forma grotesca cuando se encontraba abordando el vuelo de Juliaca a Lima.

Tras la denuncia, Mamani cambió de versión y aseguró que pudo “rozar” a la tripulante.

“No ha sido como ella menciona que le he manoseado o que le he comenzado a tocar el glúteo hasta la pierna. Eso sí es mentira (…) He podido rozar. Como estaba medio desconcentrado, cuando estaba acercándome a mi asiento, escucho una voz. No recuerdo cómo estaría la señorita", sostuvo.