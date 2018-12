Presidente Vizcarra pide respetar el resultado del referéndum

A solo cinco días de la consulta popular, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que los resultados del referéndum que se desarrollará en el país este domingo tienen que ser acatados tanto por su gobierno como por el Legislativo, independientemente de cualquier postura en particular.

"El presidente, el gobierno y el Congreso tienen que respetar lo que diga la población... Por eso es importante el referéndum, porque es el pueblo el que define con su voto lo que hará el gobierno y el Congreso de la República", sostuvo el mandatario luego de participar en el cierre de campaña de siembra 2018, en la comunidad de Jachoco, distrito de Ilave, provincia de El Collao.

En ese sentido, invocó a la población a analizar cada una de las preguntas, decidir y participar en el referéndum.

"Los convoco a que todos participen masivamente en el referéndum de este domingo, y así podremos seguir coordinando estrechamente entre la población y las autoridades para definir lo que tenemos que hacer por el futuro del país", refirió.

El presidente recalcó la importancia de las reformas y reconoció cuál es su opinión respecto a cada una de las preguntas, pero subrayó que lo importante es conocer qué es lo que decidirán los peruanos con sus votos este domingo.

Como se sabe, Vizcarra le dijo "No" a la pregunta sobre la bicameralidad, luego de que fuera aprobada en el Congreso con cambios en la cuestión de confianza y la ausencia de la paridad de género.

"Son cuatro preguntas muy simples y las respuestas, es decir 'Sí' o 'No', no hay más alternativa. No tiene que desarrollar, no tiene que decir por qué", manifestó frente a la comunidad puneña.

Al comentar la primera pregunta, hizo referencia al ex Consejo Nacional de la Magistratura que, según explicó, nombró algunos malos jueces y fiscales.

Cuando habló de la segunda interrogante, cuestionó que algunos partidos políticos hayan recibido dinero que no ha sido justificado financieramente y que hacen grandes campañas proselitistas.

Sobre la no reelección de congresistas, reflexionó sobre la prohibición de la renovación electoral inmediata de los alcaldes, gobernadores y hasta –dijo– del presidente de la República.

Y sobre la bicameralidad, Vizcarra explicó cómo sería la conformación de la cámara de diputados y de senadores, pero no hizo mayor análisis.❧

"Uruguay también ratifica la lucha contra la corrupción"