Los jóvenes y la política

Ave Fénix

Claudia María Hernández, comunicadora política.

La turbulenta crisis de representación nos provoca rechazar lo político. No obstante, esto conlleva a madurar como hermandad civil. Hay personajes que profanan el verdadero propósito de la política y de lo que significa: una hermosa vocación de servicio. Mientras ellos irrespetan al Perú, hay gente que realiza las cosas bien. Como ciudadanía hemos heredado un “expertise” innato para el manejo de crisis que hoy sirve para transformar la desazón en esperanza. Jóvenes, la política no es el “cuco”. Lo es si no somos parte de la solución. Como ave fénix, hay que morir para renacer. Revivir está en apelar a la emotividad de la sangre “junior”. Forjemos una nueva corriente de activismo. No maltratemos el término poder, que existe para hacer el bien. Dijo el filósofo José Ortega y Gasset: “Jóvenes haced política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros. Y, probablemente, contra vosotros.”

Nuestra generación

Ana Cecilia Lucana Picardo, abogada y activista política.

Ser espectadores mientras la clase política y las instituciones de nuestro país caen a pedazos en medio de desacreditación, corrupción e impunidad, no es una opción; los jóvenes somos el 27% de la población peruana (INEI) y nos negamos a ser parte de la cultura del silencio, la indiferencia y el miedo, hemos decidido actuar: defendemos causas, reclamamos injusticias, hacemos activismo ciudadano, nos organizamos. Para la gobernabilidad y la democracia es importante que nos involucremos significativa y efectivamente en la política formal, en procesos consultivos, en la fiscalización gubernamental y en la toma de decisiones públicas promoviendo una agenda juvenil.

Basadre escribió: “La primera cosa que tiene que hacer toda auténtica juventud es aprender a no venderse”, a nuestra generación le tocó la responsabilidad de reconstruir el Perú, el reto es hacerlo con ética y valores. ¡Hagámoslo!