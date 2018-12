El fomento del gas natural

El FISE y el gas

Aurelio Ochoa Alencastre, experto en temas de hidrocarburos.

El FISE, creado en abril del 2012, constituyó una oportuna iniciativa para llevar los beneficios de los recursos energéticos a las poblaciones más vulnerables: una especie de subsidio cruzado de los mayores consumidores. Desde su creación fue encargado al Osinergmin, función que concluirá en abril 2019 (Ley N° 30693). El acceso masivo al GLP y el bonogás fueron sus principales logros. Sin embargo, la creciente acumulación de sus recursos económicos debe hacer pensar en una mayor agresividad para llegar a más beneficiarios. Haber focalizado el mayor esfuerzo al consumo de GLP no fue ni es lo más conveniente, dado que este combustible no solo tiene precios internacionales, sino que cada vez se elevan las importaciones. En contrapartida, debe reorientarse los recursos a una real masificación del gas natural como fue y es el caso colombiano.

Llegar con gas a más hogares

Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía.

La masificación del gas natural puede ser más mayor e inclusiva. Los hogares llegan a un ahorro de 40%. Pero, como van las cosas, solo vamos a llegar al 18% al 2025. Colombia y Bolivia nos ganan. El Fondo de Inclusión Social Energético, FISE, fue creado como un sistema de compensación social y acceso. Implica una masificación más agresiva del gas, para beneficiar a los pobres. El FISE para el gas natural solo se aplica en Lima, Callao e Ica. No se aplica en el resto del país. Esto no tiene sentido. Las concesiones tanto del norte como la del sur no pueden aplicar este subsidio debido a la confusión con el llamado margen de promoción como una exoneración del derecho de conexión y acometida. El Bonogás es y debe ser un financiamiento directo a los consumidores humildes del Perú. No debe discriminarse a los sectores pobres urbanos del norte y sur del país.