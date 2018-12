Arequipa: Jueza absuelve a Cáceres Llica de falsificación de constancias de trabajo

No todo podía salirle mal al candidato regional Elmer Cáceres Llica. El tercer juzgado Penal de la Corte de Arequipa lo absolvió del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. El Ministerio Público planteó tres años de cárcel.

Pese a ello, la magistrada determinó una reparación civil de S/ 4 000 que Cáceres Llica deberá pagar por haber introducido certificados de trabajo falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2010.

Junto a Cáceres Llica, fueron absueltos quien fuera su personero legal del movimiento Arequipa Avancemos en 2010, Gregorio Palma, y el correligionario de la agrupación, Abdón Álvarez Monje.

Acusación imperfecta

La jueza Yanira Guitton fue contundente. Explicó que la acusación del fiscal cayllomino Miguel Salinas tuvo muchas deficiencias y contradicciones.

En la tesis de la fiscalía, Caceres era el autor de los documentos falsos que presentó el personero legal en 2010 en la hoja de vida presentada ante el JNE para su inscripción. Cáceres pretendía postular a la alcaldía de Caylloma. Sin embargo, la jueza señaló que no se presentaron pruebas que acrediten el delito. Guitton señaló que “si bien es cierto que el principal beneficiado con las falsificaciones fue Caceres Llica, se requiere que el indicio sea probado”.

Además de eso, la jueza indicó que hay contradicción sobre los documentos en cuestión: su contenido es falso, pero las firmas verdaderas. Ese fue el fáctico (acusación) que presentó la fiscalía. En ese sentido, la pericia del especialista Félix Escajadillo indica que se revisaron copias de las firmas y huellas de Miguel Mesías, uno de los que supuestamente emitió los certificados falsos. Llegó a esa determinación comparando la firma y huella obtenidos de Reniec. Sin embargo, no se le tomó la prueba directamente al denunciado. En este aspecto, nunca se solicitó a Mesías que se acoja a ello. Allí la contradicción de no haber buscado la ratificación del testigo.

La jueza dijo que la acusación fiscal proponía una condena a Caceres Lila por haber usado los documentos falsos dentro del JNE. Pero este tema ya fue juzgado en junio de 2016. “Caceres Llica se acogió a la terminación anticipada y ya fue condenado a un año y ocho meses de pena suspendida a un año”, dijo.

Sobre esto, la segunda sala de apelaciones indicó que no se había dado una reparación civil justa y es por esto que se volvió a juzgar a Cáceres Llica. Entonces, la jueza determinó que Caceres Llica deberá pagar la reparación civil de S/ 4 000 en favor del JNE.

Jurado lo amonesta

Ayer por la mañana, el JNE emitió la Resolución N.° 17, en la que resuelve sancionar a Cáceres Llica por no haber cumplido con asistir al debate del pasado jueves 29 de noviembre. El líder de la “C” firmó un compromiso de ética con el JNE para asistir a todos los debates que organizaría el ente democrático, pero en esta ocasión Cáceres Llica falló. Es por este motivo que se le impuso la sanción de incumplimiento. Pese a que no es una sanción económica, sí afecta políticamente al candidato porque no cumple sus compromisos con las instituciones del Estado.