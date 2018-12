Wilson Aranda. Trujillo

El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, manifestó que la constructora brasileña Odebrecht está pidiendo que se le reconozcan 30 millones de soles para continuar la construcción de la represa de Palo Redondo en la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), lo cual es lesivo a los intereses de La Libertad.

“El destrabe para el reinicio de las obras está en proceso. Esperemos que se pueda llegar a un entendimiento, pero de ninguna forma vamos a suscribir una solución que atente contra los intereses del Perú”, aseveró Valdez, con lo cual significa que las obras de la tercera etapa seguirán paralizadas.

“Lamentablemente el consorcio está siendo abusivo con el Estado y quiere que le reconozcan cerca de 30 millones de soles que no le corresponden. A eso se opone ProInversión, Contraloría General de la República (CGR), la Supervisión Especial y el Gobierno Regional. Con ese tipo de actitudes, no solamente queda claro que es un consorcio que no tiene recursos, que no tiene financiamiento, sino también que pretende seguir siendo abusivo con el Estado y eso no se puede permitir de ninguna forma”, dijo en tono enfático Valdez Farías.

El gobernador señaló que su administración, al igual que los liberteños, quieren que continúe la tercera etapa del PECh, pero no con posiciones arbitrarias, antojadizas, abusivas y sobre todo en desmedro de los intereses de todos los peruanos.

MAL CONTRATO

Luis Valdez afirmó que espera que Odebrecht haga un replanteamiento de sus exigencias en el plano económico.

“Por último, ellos ya tienen la posición de la Región de que continúen y terminen la presa de Palo Redondo, bajo los alcances contractuales, pero de ninguna forma vamos a permitir que se aprovechen de la necesidad que tenemos los liberteños de que continúe la obra. No me siento responsable que la tercera etapa se haya paralizado porque nosotros no hemos contratado con el consorcio Odebrecht y Graña y Montero. Eso ya lo encontramos así (desde la gestión aprista)”, recordó el gobernador regional.

Añadió que se hizo un mal contrato que favorecía a Odebrecht y hoy el consorcio pretende aprovecharse de esas facilidades.

Al referirle que César Acuña firmó una adenda con la constructora brasileña, respondió que gracias a ese documento se avanzó hasta el 80% en las obras de Palo Redondo.

“Sin esa adenda se hubiera quedado en un 5%. Odebrecht no está en posición de reclamar nada y lo tenemos claro en el MEF, la CGR, ProInversión y la Supervisión Especializada. Nadie en su sano juicio va a otorgar 30 millones de soles a un consorcio sin mayor justificación. Nosotros estamos para cuidar los intereses de los peruanos”, remarcó Valdez.