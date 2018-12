Buscan garantizar se cumplan sentencias del TC en materia pensionaria

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, y el Ministro de Trabajo, Christian Sánchez, tuvieron una reunión para garantizar el cumplimiento de los fallos en materia pensionaria que representan el 30% de la carga procesal del TC.

El titular del MTPE, confirmó la disposición de su sector para que también se cumplan las sentencias del TC sobre despidos arbitrarios, negociaciones colectivas y pensiones, que son un derecho laboral legítimo de los trabajadores.

El magistrado Eloy Espinoza Saldaña, quien preside la Comisión de Cumplimiento y Seguimiento de Sentencias del TC, sostuvo que se va a analizar dónde está la dificultad para cumplir con los fallos del TC.

“El esfuerzo va ser detectar donde están los nudos que han complicado el cumplimiento de las sentencias del TC y plantear las salidas para desactivar esa situación de conflicto. Ver si es un problema de trámite burocrático, si es falta de comprensión de las sentencias, detectar cuál es el problema para plantear las soluciones”, apuntó.

El magistrado sostuvo que no podemos seguir en una situación de miles de pronunciamientos que nos llevan a un circuito, que es el mismo, en el que se debe hacer el trámite administrativo, el trámite ante el Poder Judicial, ante el TC, llegar a una respuesta que ya se sabe, para finalmente postergar la atención de situaciones.

“¿Qué está pasando allí?, ¿no se están entendiendo las sentencias?, ¿no hay cobertura normativa suficiente?, ¿no hay dinero suficiente?, ¿no hay la previsión de dinero?”, preguntó.

Espinoza añadió que todo eso se tiene que detectar con equipos técnicos que se van a sentar a coordinar para encontrar los problemas y en función de eso tomar las medidas que pueden ser de un desestimiento de procesos, hasta una mejora de las precisiones de las sentencias.

“La situación no puede seguir como ahora, porque las sentencias no se están cumpliendo y hay que tomar las decisiones para que las cosas se materialicen de la mejor manera. No basta con dar los fallos, es necesario hacer el seguimiento para que se cumplan”, declaró.