Javier Ísmodes sobre Cáceres Llica: Hay soberbia y falta de seriedad

A cuatro días de las elecciones, los candidatos regionales de Arequipa continúan cruzando sables. Ayer Javier Ísmodes calificó de soberbio a su contendor, Elmer Cáceres Llica. Lanzó esa crítica a raíz de la inasistencia del postulante de Unidos por el Gran Cambio a la firma de una serie de compromisos con los gremios agroganaderos de Arequipa.

“Mi lectura es que hay un nivel de soberbia y de poca seriedad. Yo he dejado mis actividades para estar ayer (el lunes) en el Foro de Mujeres de la región y hoy volé desde Camaná para estar con lo agricultores”, indicó Ísmodes.

Los acuerdos con los hombres del campo son nueve. Cáceres Llica envió a dos emisarios, pero pasada la una de la tarde, cuando todo ya casi terminaba.

En este evento, Ísmodes se comprometió a priorizar la agroganadería. Indicó que impulsará la Marca Arequipa con productos oriundos: el maíz cabanita, las aceitunas de Yauca y el ajo arequipeño. “Dentro de 50 años, el cobre no valdrá nada. Necesitamos repensar la agroexportación para generar recursos”, añadió.

Sobre el proyecto de irrigación Majes Siguas II, indicó que en una eventual gestión suya no firmará la Adenda 13 y recurrirá a un arbitraje para resolver el impase con la constructora española Cobra. “No importa cuánto nos cueste, no vamos a dar la Adenda 13 porque debe ser asumida por la empresa y no por el Estado. Mientras se da el proceso, las obras deben continuar para culminar el proyecto”, señaló.