Gilbert Violeta advierte que César Segura crea “vetos” en subcomisión

El congresista de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, cuestionó al fujimorista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por no priorizar los casos que son de relevancia nacional.

Cabe precisar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que evaluar las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, ambos casos son muy mediáticos.

Sin embargo, el legislador César Segura ha insistido en respetar el orden de llegada de los expedientes, por lo tanto, las mencionadas denuncias podrían ser evaluadas en la próxima legislatura.

Por ello, Gilbert Violeta advirtió que César Segura está creando “vetos” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Un presidente tiene derecho a manejar la agenda, pero no tiene derecho a crear vetos. Y él está creando un veto a no tratar estos temas”, criticó.

El parlamentario oficialista reiteró que el presidente de una comisión tiene la facultad “para priorizar la agenda”. Además, reveló que él cuenta con la lista de expedientes que deben ser revisados por este grupo de trabajo, pero, indicó que no puede publicarla debido a un “candado” que le impusieron para mantener en reserva la información.

“Yo he pedido la lista [de expedientes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales], ya me la han dado, y estoy esperando a la otra sesión, porque me han puesto un candado, no puedo hacerla pública”, aseguró.

En ese sentido, Gilbert Violeta indicó que Peruanos por el Kambio insistirá a la Junta de Portavoces que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice los temas.