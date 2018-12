Caso semicerrado

En medio de diversas noticias impactantes, pasó inadvertida la demostración, por parte de un programa televisivo, de que el partido Podemos Perú, de José Luna, no debió participar en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Había logrado su inscripción raspando: con 753 mil firmas válidas, solo tres más que lo requerido. Luego de lo cual la revista Caretas y Cuarto Poder, de América TV, publicaron reportajes sobre un irregular favorecimiento que recibió de la ONPE. Denunciaron, además, que sus operadores eran los mismos que en los años noventa organizaron la corrupción de este organismo electoral. Conforme avanzaban las semanas se fue conociendo más acerca de los favores.

LA HISTORIA

Desde la cúpula de la ONPE, varios funcionarios, bajo la batuta del asesor Fernando Obregón, trabajaron consistentemente para cubrir las deficiencias que el proceso de inscripción de Podemos presentaba. A fin de facilitarla se contravinieron normas y validaron firmas falsas. Por la insistencia de funcionarios que denunciaron las irregularidades –como la ex asesora jurídica Susana Guerrero y el hoy suspendido Yorlank Arenas–, pudieron descubrirse cuarenta firmas falsas, que le fueron descontadas a Podemos hasta dejarle con solo tres por encima de lo necesario. Era una detección insuficiente, pues todo indicaba que había una adulteración mucho mayor en las firmas ya declaradas válidas. Pero por entonces lo más importante parecía sacar al grupo de Podemos enquistado en la ONPE.

Aún no había estallado el escándalo producido por los audios de la corrupción judicial. Sin embargo, aparecieron indicios de que para influir en la ONPE el líder de Podemos había logrado poder en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Luego de sucesivas publicaciones reveladoras, el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, fue suspendido por el mismo CNM que lo había nombrado. Cómo fue su nombramiento es algo cuya investigación aún está pendiente. Después de su salida sobrevinieron cambios en la plana gerencial, y pareció que el misterio de las firmas falsas se aclararía completamente. Sobre todo porque Castillo, antes de irse, había anunciado una auditoría. Por otro lado, el Ministerio Público y Control Interno estaban haciendo su propio escrutinio.

OTRAS 1,500

Pero no hubo nada. La nueva gestión de la ONPE no hizo una revisión pese a que el JNE –adonde habían ido los planillones de Podemos– le envió el material para tal efecto. A su vez, el órgano de control interno se limitó a hacer un informe confirmatorio de que el proceso de verificación de firmas había violado la normativa existente, afectando la legalidad del proceso. En cuanto al Ministerio Público, pudiendo haber investigado el fraude, se abstuvo. Y fue así que, sobre toda la sospecha de que un partido se había inscrito fraudulentamente, sus candidatos fueron a las elecciones. Podemos Perú ganó la gobernación de Lambayeque –disputará en segunda vuelta las de Ayacucho y Pasco–, y las alcaldías de Chiclayo y San Juan de Lurigancho. Ahora vendrá la gran discusión: ¿estos electos podrán asumir?

Antes de las elecciones Cuarto Poder publicó que había tres mil firmas de personas que, tras consultar en la página web de la ONPE, acreditaron no haber firmado planillones de adherentes de Podemos. Entre ellos había muchas notabilidades. En respuesta, los voceros de la ONPE dijeron que tales firmas no estaban dentro del paquete de las validadas. A continuación los periodistas pidieron, recurriendo al derecho de acceso a la información pública, la relación de las firmas consideradas auténticas. Luego de analizarlas, encontraron que 1,500 de ellas habían sido falsificadas.

UNA PREGUNTA

Parte de la verificación fue electrónica, pero hubo desmentidos directos, ante cámara. Algunos de ellos no solo eran de adherentes simples, sino de ciudadanos que se denominan “Encargados de padrón”, personas a las que un partido entrega planillones para hacerlos firmar. En una entrevista, el vocero de Podemos, Fernando Lozano, había dicho que las posibles anomalías en la entrega de firmas pudieron deberse a que estos encargados, a espaldas de la organización, las falsificaban. Pero ahora hay evidencia de que estos mismos responsables fueron inventados.

Con esta demostración ya no existe duda de que la inscripción de Podemos nunca debió realizarse. Lo que más sorprende es que haya tenido que ser un programa de televisión, y no algún organismo público responsable, el que lo probara rotundamente. Las firmas falsas advertidas por el reportaje son una pequeña muestra del total de validadas. La auditoría de los planillones pudo hacerla la misma ONPE, tal como lo anunció, con la copia de seguridad que tiene a su disposición. Pero después de que el JNE le devolviera los planillones validados tenía aún menos justificación. Para entonces el gerente de Gestión Electoral, Ronny Cáceres, había admitido que era factible revisar las firmas del partido de Luna. ¿Por qué no lo hizo?

PEDIDO REITERADO

El 14 de setiembre, Fernando Rodríguez, director del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, escribió al secretario general de la ONPE, Heber Roa, para insistir con un pedido de información acerca del estado del procedimiento de verificación de firmas de Podemos sobre los planillones que el JNE había remitido. Puede entenderse la reiteración del pedido: faltaban 22 días para las elecciones regionales.

La ONPE, en fin, prefirió la coartada de que ya el Ministerio Público estaba investigando las supuestas irregularidades. Y las razones por las que la fiscalía no lo hizo parecen más injustificables todavía. Desde noviembre de 2017 a la fecha, el Ministerio Público ha asumido la investigación de todo lo denunciado, con una lentitud que merece ser explicada, sobre todo si está detenido uno de los supuestos grandes operadores del fraude: José Cavassa, otrora artífice de la falsificación de firmas del partido de Alberto Fujimori en el año 2000.

POR INDISCRETA

Lo que avanza es el procesamiento a los funcionarios que se opusieron a la transgresión de normas. A la ex asesora jurídica, Susana Guerrero, se la investiga por haber infringido “el deber de discreción”. El ex jefe de Atención al Cliente, Yorlank Arenas, cuyas acciones permitieron desvelar las irregularidades, fue suspendido por una contra-denuncia que lo pretende responsabilizar de lo que contribuyó a descubrir. En la lista de la veintena de procesos internos que se llevan a cabo en la ONPE no figuran dos de los denunciados principales, el ex asesor Fernando Obregón y el ex secretario general Ricardo Pajuelo. En la Presidencia del Consejo de Ministros hay una Secretaría de Integridad. ¿No podría “pronunciarse sin interferir”, al estilo de Martín Vizcarra?❧