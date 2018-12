Corrupción y destitución

Señor Director:

Implementan plan piloto de supervisión “Teledot” a través de video llamada. En un reportaje de La República salió esta noticia, que llenó de esperanza este sector vulnerable de la población que necesita este servicio: un plan piloto que ha sido creado e implementado por la Dra. Cecilia Palomino, gran gestora, que por cada paso que ha dado en su trayectoria profesional deja huellas, como el policlínico Larco. No obstante, la destituyeron de un momento a otro. La corrupción no solo está en el PJ, sino también en los ministerios, que valiéndose de sus puestos hacen cambios sin importarles el trabajo, el desarrollo y el bienestar de la población. Necesitamos peruanos comprometidos.

Miguel Chacatana Méndez



Queja, Bco. Saga Falabella

Señor Director:

Mis pagos al Banco Saga Falabella se realizan los 25 de cada mes, de forma exclusiva en el local de Pizarro y con dinero en efectivo, por tratarse de una refinanciación. Sin embargo, el día sábado 24 me acerco a pagar y me encuentro con el local cerrado y con un aviso que decía que no se atenderá por falta de fluido eléctrico, como pueden dar fe todos los clientes que fueron ese día. Opté por ir el lunes 26, porque el 25 es domingo. Al realizar el pago el día lunes 26 me cobraron en mi cuota S/ 45 demás por gastos de cobranza. Todo un abuso.

Armando León Bazán

Asilo negado

Señor Director:

Ante la noticia de que a Alan García se le ha negado el asilo a Uruguay, debemos todos como país estar atentos a la posibilidad de que escape para no afrontar un proceso judicial. Debemos recordar que es un experto en eludir procesos judiciales a través del uso de prescripción o fuga (para mas información es recomendable la lectura de los libros Caso García de Pedro Cateriano e Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso W. Quiroz).

Espero que vuestro medio ayude a esa misión para que se siga luchando contra este cáncer que nos carcome desde siempre: la corrupción.

PAUL GERALD BARRANTES

Referéndum

Señor Director:

A pocos días del Referéndum, la mayoría de partidos políticos sigue enfrascado en dirigir sus esfuerzos y “creatividad” a “lavarse” y librarse de los escándalos de corrupción que comprometen a sus líderes. Olvidan su misión de hacer pedagogía política y la importancia de la información y capacitación sobre el fondo de las cuatro preguntas de las leyes de reforma que la ciudadanía debe absolver el 9 de diciembre. El Ejecutivo tuvo habilidad en hacer suya la justificada condena al Congreso. Ante ese contexto, es lamentable la ausencia de los partidos para contribuir a recoger respuestas resultantes de la reflexión informada, considerando que para la academia, el retorno a la bicameralidad es sustancial para elevar los niveles de la representación política, garantizar la configuración de un sistema de control interno del Legislativo, mejorar la calidad de la producción legislativa, además de garantizar contrapesos y eliminar el manoseo de la doble votación en una cámara.

Pedro morales mansilla

Excongresista por ap