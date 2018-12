Mamani busca retrasar decisión de Ética y pide esperar resolución del PJ

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, envió una solicitud a la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sanchéz, para que este grupo de trabajo no se pronuncie sobre la denuncia en su contra por tocamientos indebidos.

En la misiva, el fujimorista explica que no puede ser objeto de una sanción ética en su contra debido a que no existe ningún delito probado y por lo tanto se debe esperar a la resolución del Poder Judicial.

“Señora presidenta, solicito que se analice correctamente esta denuncia, y que no se cometa una arbitrariedad, no corresponde la aplicación de una sanción ética en mi contra, porque no existe una sanción por el delito denunciado”, indicó.

Además, Moisés Mamani aseguró que no se ha respetado el debido proceso, ya que algunos congresistas, miembros de la Comisión de Ética del Congreso, ya han adelantado opinión, e incluso el mismo presidente Martín Vizcarra ha pedido acciones drásticas en su contra.

“Entonces me pregunto, dónde está mi derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, dónde está mi derecho a la defensa. Al parecer ya no tengo derecho a nada”, enfatizó.

Este lunes, la Comisión de Ética del Congreso debatirá el preinforme sobre el caso de Moisés Mamani, el cual recomienda suspenderlo por 120 días, la sanción más alta que puede imponer el Parlamento.

Cambió de opinión y reconoció que pudo “rozar” a aeromoza

Tras negar que tocó a la aeromoza, el parlamentario Moisés Mamani salió al frente y cambió de opinión. "He podido rozar. Como estaba medio desconcentrado, cuando estaba acercándome a mi asiento, escucho una voz. No recuerdo cómo estaría la señorita", señaló.