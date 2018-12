Maniobra en marcha para que congresistas puedan ser senadores

A seis días del referéndum nacional, una maniobra estaría en marcha a través de las instituciones de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de salvar el retorno al sistema bicameral y la consecuente posibilidad de reelección inmediata de los actuales parlamentarios para el cargo de senador.

Según fuentes del TC, en días previos, el magistrado Augusto Ferrero Costa propuso internamente a sus colegas pronunciarse sobre el extremo de la “cuestión de confianza” de la cuarta pregunta del referéndum, sobre el retorno al sistema bicameral.

Y es que Ferrero fue el relator para la sentencia con la cual se declaró inconstitucional la modificación de la figura de la “cuestión de confianza” que había hecho el Congreso.

Como se recuerda, este cambio tenía como objetivo evitar la disolución del Parlamento, ante la eventualidad de la censura de un nuevo gabinete en la gestión del presidente Martín Vizcarra.

La sentencia que declaró inconstitucional la resolución 007 del Congreso salió a inicios de noviembre. Para entonces ya se encontraba en marcha el proceso del referéndum que, por obra del Parlamento, también incluye de contrabando la modificación sobre la “cuestión de confianza”, en la cuarta pregunta sobre la bicameralidad.

Tras la decisión del TC surgieron voces desde el Parlamento que alentaron la opción de marcar el “sí” en la cuarta pregunta sobre la bicameralidad, bajo el argumento de que el extremo sobre la “cuestión de confianza”, camuflado en la cuarta reforma constitucional, ya no tendría vigencia. El planteamiento no tuvo mayor eco en la ciudadanía. Los últimos sondeos del IEP e Ipsos ratificaron que esta cuarta pregunta no sería aprobada en la consulta del domingo 9.

Fue en este contexto que el magistrado Ferrero Costa hizo el planteamiento interno en el TC para pronunciarse, declarando la invalidez de la figura de la “cuestión de confianza” de la cuarta pregunta.

Uno de los argumentos en contra que le expusieron fue que el TC no podía pronunciarse debido a que no existía ninguna solicitud al respecto.

Sorpresivamente, el viernes último, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un oficio de dos páginas al TC pidiendo que se pronuncie sobre la “cuestión de confianza” incluida en la cuarta pregunta del referéndum.

“Resulta indispensable que el Tribunal Constitucional, actuando conforme a sus atribuciones, corrija esta situación fijando los alcances vinculantes de la sentencia (...) respecto de la disposición referida a la cuestión de confianza”, señala el documento.

Fuentes de La República informaron que el titular del TC, Ernesto Blume, convocaría para este lunes a una sesión de emergencia para atender la solicitud de Gutiérrez.

La convocatoria se podría dar en ausencia del magistrado Carlos Ramos, quien se encuentra de viaje. De este modo, sesionarían seis miembros del TC y bastaría con los votos de Augusto Ferrero, José Luis Sardón y el voto dirimente de Ernesto Blume para sacar el pronunciamiento.

Con la eventual decisión del TC de excluir la “cuestión de confianza” de la cuarta pregunta, los promotores del retorno a la bicameralidad tendrían una última oportunidad para impulsar el voto por el “sí” en la cuarta pregunta.

De este modo se abriría también la opción de que los actuales parlamentarios puedan ser reelegidos para el cargo de senadores en los comicios generales del 2021.❧