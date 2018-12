La longevidad

Señor Director:

Los científicos chinos al mando del profesor He Jiankui, han emprendido nuevamente el sueño quimérico del hombre: la longevidad libre de enfermedades. Y están actuando sobre la modificación de los genes de mujeres embarazadas para volverlos más resistentes a los virus. Haciendo chocar nuevamente la ciencia contra la ética. Me viene a la memoria el personaje de Frankenstein de la escritora Mary Sheilez, que también fue creado científicamente con muy buenas intenciones y que por la impericia y ambición del hombre, terminó siendo un monstruo. Felizmente el gobierno Chino ya ha suspendido estas actividades científicas. Como corolario, yo diría que aquí en el Perú deberíamos aprender de nuestros abuelos, quienes siguiendo una vida sana y honrada, llegan a ser octogenarios y otros pasaron los noventa.

César a. fernández tafur

dni 07222449

Posición inverosímil

Señor Director:

La moción de interpelación a la renunciante ministra Balbuena por supuestos actos de corrupción de su viceministro. Resulta inverosímil que ella no haya estado al tanto. Entonces cabe suponer que también es inverosímil que el expresidente García no haya estado al tanto de los actos de corrupción de sus funcionarios y la señora Keiko Fujimori de los movimientos financieros de su ex secretario general Jaime Yoshiyama.

mario j. Ramírez gómez

dni 07873994

Seguridad vial

Señor Director:

El tema de seguridad vial cada vez es peor. Se ha normalizado circular por donde hay un espacio libre tanto para peatones como vehículos. Nadie respeta el cede de pase. Incluso, cuando uno sube las escaleras, sube por la derecha; al caminar, caminas por la derecha, pero ahora todos andan por derecha o izquierda, donde sea que haya sitio libre. Hasta para subir al ascensor no ceden el paso a los que bajan. Creo que esto se debe a la falta de planificación en el tiempo de uno. Siempre dejamos todo al último minuto para hacer las cosas. Si entramos a trabajar a las 8:00 a.m., tratamos de dormir lo que se pueda y después vamos a la carrera al trabajo para no llegar tarde. No calculamos el tiempo que nos llevaría salir a tiempo y llegar al destino. Lo veo todos los días. No respetan el reglamento de tránsito y por supuesto no ves un solo policía de tránsito que ponga orden. ¿Qué pasa con la autoridad policial? No lo sé. Solo espero que regrese algún día con ganas de poner orden con mucho sentido común.

Kiko Prugue Salkeld

kikoprugue@hotmail.com

Black Friday

Señor Director:

El 23 de noviembre (black friday) compré en Sodimac por línea dos sombrillas. Seguí los pasos y según eso habían en stock varias, podía recogerlas el 27 en la tienda de Open Plaza Primavera. Así lo hice, pero después me informaron que mi producto no lo tenían. Me comuniqué con atención al cliente y me confirmaron que efectivamente las sombrillas no estaban en la tienda, que las iban a pedir en otra y las enviarían a mi casa. Me dijeron otra vez que se iban a comunicar. No lo hicieron. El 30, una semana después de haber comprado el producto, me llamaron para decirme que no tenían stock en ninguna tienda y que me devolverían el dinero, pero que demorarían de 15 a 20 días hábiles.

Ana Matos Gibson

DNI 09536997