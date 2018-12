La cartas de AMLO

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha inaugurado su administración con tres identidades marcadas, de cara a sus ciudadanos y a la región: una fuerte promesa de cambio, la más profunda de las últimas décadas; una actitud mesiánica respecto a su papel en este proceso, y un fuerte compromiso contra la corrupción.

Para AMLO esta será la cuarta transformación mexicana luego de la Independencia de España, la reforma del siglo XIX y la revolución mexicana de inicios del siglo XX. Para el caso, en los actos en la toma de posesión han incluido por lo menos un centenar de promesas, entre ellas varias simbólicas en un país que se ha expresado contra los privilegios de la clase política. AMLO ha prometido vender el avión presidencial y la residencia presidencial de Los Pinos, adjunto a un plan de austeridad del Gobierno en el que resalta la reducción de su sueldo y de la publicidad estatal.

Algunas de sus decisiones son polémicas y no guardan relación con sus ofertas de campaña, como la construcción de un ferrocarril que una el sur del país con el Golfo de México y la creación de una Guardia Nacional de 50 mil efectivos de las FFAA.

El nuevo presidente se ha ubicado en el centro de esa cuarta revolución con un tono extremadamente personal. Se ha proclamado en líder no de un cambio de Gobierno sino de régimen político, una transformación política que ha bautizado como ordenada, pacífica y radical. Su lugar en esta historia que dice haber iniciado es claro: “yo ya no me pertenezco, soy de ustedes, soy del pueblo de México”.

Respecto a la lucha contra la corrupción, López Obrador ha planteado medidas de impacto como la reforma de la Constitución para acabar con la inmunidad parlamentaria y la eliminación de la prerrogativa del antejuicio para otros funcionarios, así como la obligación de todas las altas autoridades del Estado de presentar su declaración de bienes y la de sus familiares.

Quienes esperaban un discurso marcadamente ideológico de AMLO encontraron pocas señas de una identidad izquierdista, salvo la alusión al papel del neoliberalismo en México y la promesa de revisar los contratos petroleros del Gobierno anterior para fortalecer el papel de la empresa estatal Pemex.

Tampoco se ha ubicado en el campo de los países del ALBA y no ha sido agresivo o estridente con el gobierno norteamericano, aunque de modo indirecto debe haber incomodado a la política exterior de EEUU su anuncio de legalizar el cultivo de marihuana y de la amapola con fines lúdicos y medicinales, o las anunciadas medidas en favor del desarme de las bandas criminales.

Las cartas que ha enseñado AMLO son varias; la baraja con la que intenta jugar es voluminosa. Es cierto que por ahora cuenta con una mayoría parlamentaria y con el apoyo mayoritario de los mexicanos. Sin embargo, parece que sus primeros desafíos serán muy adentro, en la primera línea de su equipo, para poner en marcha los profundos cambios que ha prometido y, al mismo tiempo, gobernar todos los días.