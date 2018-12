Congresista que compartió imagen adulterada de Martín Vizcarra sería investigado en Ética

Medidas. Hace unos días, el congresista de Fuerza Popular Luis López Vilela fue muy criticado por compartir una foto del presidente Martín Vizcarra que con mensaje adulterado sobre el referéndum. Este acto podría ser investigado en la comisión de Ética del Congreso.

En el mensaje difundido por el fujimorista López se ve al presidente Martín Vizcarra sosteniendo un poco con el mensaje: "Este 9 de diciembre NO, NO, NO, NO". Sin embargo, es conocida que esta no es la posición del mandatario, además, la imagen original era un tema totalmente diferente.

"Sabiendo la posición que tiene el presidente de la República, poner algo que la contradice obviamente es una falta ética", declaró Eloy Narváez a El Comercio. En ese sentido, no descartó la posibilidad de abrir una investigación a Luis López Vilela. "Si ha sido premeditado el mensaje que ha propagado el congresista, creo que tendríamos que evaluar bien el tema, cuál ha sido su intención", agregó.

Un día después, el congresista de Fuerza Popular pidió disculpas por compartir la imagen trucada. "Las disculpas por la foto, pero no por el voto. (...) Por la foto sí pido las disculpas del caso, de repente por haber copiado (la imagen), pero no por haber (dado) mi opinión personal", dijo.

Luis López Vilela trató de justificar el error señalando que fue su equipo de comunicaciones los responsables de compartir la imagen. "Creo que esa foto ha sido publicada en muchas redes. (...) Lo que pasa es que el equipo de prensa lo ha cogido y lo ha retuiteado", agregó.