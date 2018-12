En Arequipa, Tacna y Cusco, porcentaje de indecisos lleva la delantera para segunda vuelta

A una semana de las elecciones para gobernador regional de Tacna, Cusco y Arequipa, la mayoría de ciudadanos no sabe por quién votar de acuerdo a un sondeo de opinión. Un caso singular es el del candidato Luis Torres, quien tiene un buen caudal de preferencias en Tacna pese a estar detenido por un caso de tráfico de terrenos.

El reciente sondeo de opinión da cuenta que el porcentaje de indecisos para la segunda vuelta en las regiones sigue siendo alto. El estudio elaborado por Ingeser M&E Analistas apareció en medios de comunicación como aviso contratado.

Según sus resultados en la región Tacna el candidato Luis Torres, ex alcalde provincial, llega a tener una preferencia del 29.46% del electorado pese a estar detenido por presuntamente integrar una red de tráfico de terrenos.

Mientras que el contrincante Juan Tonconi obtiene 25%. Sin embargo ambos quedan relegados ya que el porcentaje de ciudadanos que no saben por quién votar alcanza el 39.65%. Casi una diferencia de 10 puntos a comparación de Torres.

En la región Cusco la diferencia entre los candidatos Luis Wilson y Jean Benavente es de 4 puntos. El primero tiene la simpatía del 31.49% de los entrevistados y el segundo llega al 27.70%. Aún así el voto de los indecisos los supera con 40.81%.

En la región Arequipa el número de indecisos se acorta. Elmer Cáceres Llica obtiene el 34.08% y Javier Ísmodes, su contendor, saca 28.27%. En esta disputa, los que no saben por quién sufragar alcanzan el 37.65%.

Ingeser M&E Analistas tomó como tamaño de la población encuestada 174 personas en Tacna, 185 en Cusco y 168 en Arequipa.

Hay que precisar que este estudio no consignó entre sus opciones el voto blanco o nulo que es promovido por un sector de ciudadanos, sino las opciones "No sabe", "No contesta".