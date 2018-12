Alan García: Procurador apela fallo que archivó caso Agua para Todos

El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, apeló el fallo que archivó la investigación preliminar por presuntas irregularidades que se habrían cometido en la entrega de la buena pro para la ejecución del proyecto Agua para Todos, el caso involucra al expresidente Alan García, ya que la obra se ejecutó en durante su gobierno por la empresa Abengoa.

Según el procurador, la Fiscalía de Ventanilla, que estuvo a cargo de la indagación, no realizó un buen trabajo.

“La Fiscalía nunca citó a Alan García y no puede haber una investigación sobre la base de algo que no se ha efectuado. Los informes remitidos por el Congreso no fueron valorados”, indicó a Correo.

Además, transcendió que el fiscal a cargo del caso luego de archivar la investigación habría renunciado.

El caso Agua para Todos se encuentra pendiente de respuesta de parte de la Fiscalía Superior de Ventanilla. Sin embargo, es importante precisar que esta fiscalía es especializada en investigar delitos comunes y no actos de corrupción.

La megacomisión del Congreso, encargada de investigar las presuntas irregularidades del gobierno aprista, determinó que la empresa española Abengoa [asociada con Graña y Montero] logró licitaciones por $326 millones.

Cabe precisar que, en el 2013, la mencionada empresa contrató a Alan García como consultor en el área de "Cambio climático".