Becerra: “vamos a entregar la gestión en orden y el sistema administrativo operativo”

El alcalde de Cajamarca, Manuel Becerra Vílchez, adelantó que entregará una gestión en orden y el sistema administrativo completamente operativo, luego que se mostrara satisfecho de haber servido a su pueblo durante cuatro años, reconociendo que hubo cosas que no pudo solucionar de manera definitiva, pero realizando un trabajo honesto, muy delicado y pensando en el beneficio de los cajamarquinos

Días después de haber participado conjuntamente con su sucesor Andrés Villar Narro, en el acto de presentación de las comisiones técnicas de transferencias, Becerra, dijo haber cumplido la directiva tal cual, y que “obviamente van a ver situaciones que hay que aclarar y completar, pero lo que nosotros queremos es hacer de este proceso de transferencia, ágil, dinámico y sobre todo transparente y que garantice la continuidad de los servicios municipales para que la población no se vea afectada”.

El saliente burgomaestre, recordó que cuando apenas asumió la gestión el 2015, no había trabajadores de limpieza pública, ni combustible y, de las ocho compactadoras que había en ese entonces, solo tres estaban operativas, allí recibió el apoyo de algunos empresarios amigos, que le prestaron sus volquetes, sus maquinarias, y del Ejército que les brindó un número de soldados para poder apoyar al sistema de limpieza pública durante una semana.

La comisión de transferencia –explicó- tiene como objeto recibir la gestión todo el tema administrativo en el estado en el que se encuentre, el ánimo debe ser el de colaborar, el temperamento también, no es función de la comisión de transferencia revisar si las cosas están bien o no, esa es otra fase, no es ni siquiera la gestión encargada, hay otras dependencias como el órgano de control, Contraloría y el Ministerio Público que se van a encargas de ello.

“El plazo límite para que se cumpla con todo este proceso es el 27 de diciembre y la nueva gestión tiene que cargar con el activo y pasivo; antes el 17 de diciembre a las 10 de la mañana rendiré cuentas al pueblo de Cajamarca”, puntualizó.