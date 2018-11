Domingo Pérez: "Debería haber manifestaciones de respaldo a fiscales que cumplen su labor"

El fiscal José Domingo Pérez suspendió el interrogatorio dirigido contra Pedro Chávarry en calidad de testigo por el caso de Fuerza Popular. Asimismo, a su salida del despacho del Ministerio Público, donde realizó la diligencia a las 8:30 a.m. y terminó a las 10:20 a.m. , destacó que continuará el acto en otra oportunidad por circunstancias que prefirió no detallar ante la prensa.

En este sentido, también respondió a las declaraciones que hizo el presidente de la Confiep, Roque Benavides, acerca de que existía una persecución y una campaña en contra del sector privado por parte de la Fiscalía. "No es cierto", resaltó y agregó que "toda persona tiene que cumplir con la ley".

Además, el fiscal de lavado de activos destacó que, por el contrario "deberían haber manifestaciones de respaldo a las acciones que realizan las autoridades". Así también, detalló que no se refería a él mismo, sino "a los jueces y fiscales que cumplen su labor".

Cabe precisar, por otro lado, que el fiscal Pérez ha aclarado que el acto de interrogatorio no ha culminado y que reprogramará otra fecha para continuar esta diligencia realizada en el despacho del Ministerio Público.

Acerca de la defensa legal de Chávarry, destacó que en el interrogatorio estuvieron presentes su abogado, "Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y representantes de la Procuraduría" en la diligencia de este último viernes. En relación a las vinculaciones de Chávarry con César Hinostroza, resaltó que no podía adelantar ninguna información referida al tema.