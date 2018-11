Oviedo dice que no se presentó en audiencia por amenazas de agresión [VIDEO]

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, aseguró que no se presentó en la audiencia de pedido de prisión preventiva tras una recomendación de sus abogados, ya que existía información sobre gente que pretendía agredirlo.

“Yo he tenido toda la intención y las ganas, he estado ilusionado de estar allá [Chiclayo] enfrentando esta acusación del fiscal ante el juez (…) estaba camino al aeropuerto (…) Mis abogados me llamaron y me dijeron la situación convulsionada en la que está el norte del país y sobre todo Chiclayo. He leído los periódicos y hay gente se está preparando para agredirme”, precisó a RPP.

Edwin Oviedo recalcó que no tenía la obligación de ir a la audiencia, pero que sí quería presentarse. Sin embargo, ante estas amenazas prefirió no hacerlo. “Yo en todo momento he colaborado, he acudido a todas las diligencias. Hoy no lo hago por un tema de precaución de no generar un incidente. Yo la última vez que fui a Chiclayo fui agredido, fue publica la agresión”, agregó.

El dirigente de fútbol afirmó que no le huirá a la justicia y que permanecerá realizando sus funciones en la Federación Peruana de Fútbol. “Yo de ninguna manera [voy a huir], yo soy responsable. Nosotros vamos a respetar la decisión del juez”, señaló.