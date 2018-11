“Hago mea culpa, debí responder a las acusaciones en su debido momento”

Hoy Edwin Oviedo Picchotito debe presentarse ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que resolverá la solicitud fiscal de Juan Carrasco Millones de detención preventiva por el caso "Los Wachiturros". Carrasco le atribuye autoría mediata por dos crímenes en la azucarera Tumán.

Cuando estallaron los casos "Los Wachiturros" y "Los Cuellos Blancos del Puerto", usted se limitó a emitir comunicados. ¿Por qué ha decidido hablar ahora con la prensa?

Cuando salieron las informaciones sobre los casos que usted me pregunta, había dos opciones. Una, salir a responder a la masacre de los medios; la otra, dedicarme a la renovación del comando técnico. Decidimos por lo segundo.

Pero, precisamente, la ciudadanía quería que usted diera la cara, sin embargo, usted prefirió los comunicados.

Es verdad, hago un mea culpa. Debí responder a las acusaciones en su debido momento. Mi error fue no haber dado la cara. Mis asesores me habían dicho que con los comunicados o las grabaciones que hice, probablemente era suficiente. Pero ahora veo que no fue lo suficiente y por eso decidí hablar.

¿No ha sido motivado por la eventualidad de resultar detenido preventivamente en la audiencia de este viernes, como ha solicitado el fiscal Juan Carrasco por el caso "Los Wachiturros"?

Es la tercera vez que el mismo fiscal solicita la detención preventiva y debo decir que las imputaciones son falsas. Soy inocente de los crímenes que se me atribuyen.

El asesinato de los trabajadores Manuel Rimarachín y de Percy Farro, en 2012 y 2015. Ambos eran oponentes a su gestión en la azucarera Tumán.

Primero, debo aclarar que mi grupo no tenía ni el control ni el manejo de la azucarera.

¿Quiénes, entonces?

Era una administración judicial nombrada por un juez. Por eso no hemos sido ni directores, ni gerentes, ni hemos tenido cargos, porque quien manejaba Tumán era una administración judicial compuesta por tres miembros. Esa administración reemplazaba al directorio. Nosotros solo éramos accionistas y acreedores.

¿Las muertes de Rimarachín y Farro fueron beneficiosas para sus intereses en la azucarera Tumán?

No fueron beneficiosas en absoluto. Es una especulación, una hipótesis, un invento.

Pero por coincidencia las víctimas eran trabajadores opuestos a la presencia de su grupo. ¿Ellos no representaban a un sector que amenazaban su negocio?

Nunca, jamás.

¿Ellos no representaban a un sector que amenazaban su negocio? En el caso de Farro, era cabeza visible de una huelga en su contra.

Los que manejaban la compañía eran tres personas de la administración judicial, quienes a su vez reportaban al juez que los había nombrado, entonces no teníamos participación en la gestión de la compañía.

Entonces, ¿cuál fue su reacción ante las muertes de Rimaracharín y Farro? ¿Qué actitud tuvo usted frente a estos crímenes?

Obviamente, como cuando ves en la televisión este tipo de actos -que rechazamos totalmente- , fue muy doloroso.

¿Algún medio ha registrado su reacción frente a estas muertes?

No lo sé.

¿Usted no se pronunció públicamente sobre estos hechos?

Pero si yo no tenía ningún manejo en la compañía, yo no podía pronunciarme. La empresa tiene 6 mil accionistas y tiene cientos de acreedores. Entonces, cómo podía pronunciarme a favor o en contra, ¿no?

De acuerdo con el fiscal, usted promovió la contratación de Víctor Rodríguez como jefe de seguridad, y a esta persona se le atribuye haber reclutado a los asesinos de "Los Wachiturros".

Es falso. Reto a que demuestren que eso es así. El fiscal pidió tres meses más para investigar. Si el fiscal ya tiene los elementos, ya debería formular denuncia. Quiere decir que hasta el momento no tendría nada que corrobore su hipótesis. Y no va a encontrar nada porque no participamos en los hechos.

El fiscal Carrasco lo ha relacionado a usted con el caso de "Los Cuellos Blancos del Puerto", debido a que recurrió al exjuez supremo César Hinostroza para que lo ayudara con su implicación en el caso "Los Wachiturros". Su amigo Antonio Camayo es un testigo clave, quien asegura que usted le pidió que le presentara a Hinostroza.

Desconozco sus motivaciones, realmente. El colaborador eficaz ha dado dos, tres versiones sobre el mismo caso. Ha dicho que lo busqué porque estaba preocupado porque había un impedimento de salida en mi contra. Pero el fiscal Carrasco nunca pidió impedimento de salida en mi contra. Es por eso que lo he demandado, por mentir.

Sin embargo, en las grabaciones se nota que hay un interés suyo por acercarse a Hinostroza.

A mí me lo presentaron en 2015, cuando era juez en el Callao. Nunca antes lo había conocido. Camayo dice que me lo presentó entre enero y febrero de 2015, cuando yo no tenía ninguna investigación fiscal, para que Hinostroza me ayudara en el caso "Los Wachiturros". Pero este tema comenzó antes, entre agosto y septiembre de 2015. Si en ese momento no existía ningún proceso, ¿por qué tendría que haberlo buscado a Hinostroza para que me ayude? Además, Hinostroza era juez en el Callao, no tenía que ver con la Corte Suprema.

¿Cuánto dinero le pagó a Hinostroza y cuántas entradas le pagó?

Jamás le he dado un solo centavo. Jamás le he regalado entradas, ni para Rusia ni para los partidos de locales.

Es consenso que en su gestión se hizo una buena campaña mundialista. ¿Por qué no se retira y conserva ese legado mientras resuelve sus problemas judiciales?

Porque soy inocente de los cargos que me imputan. ¿O acaso por el hecho de ser investigado por la Fiscalía debo renunciar a mi derecho a trabajar? En 2014, la Fiscalía investigó a 60 dirigentes del fútbol peruano, incluido yo. Cuatro años después, se archivó el caso. ¿Acaso alguno de los investigados dejó de trabajar? No, porque se presume la inocencia. Ese es mi caso.❧